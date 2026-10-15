En el Día Mundial del Bastón Blanco, se realizó una caminata por las calles de Salta

En el marco del Día Mundial del Bastón Blanco, que se conmemora cada 15 de octubre, la Municipalidad realizó una caminata de concientización y visibilización. La actividad partió desde la Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza, ubicada en la intersección de las avenidas Sarmiento y Belgrano, y finalizó en la plaza 9 de Julio.

Durante el recorrido, instructores de la Dirección General de Discapacidad del municipio entregaron a vecinos y turistas folletería en braille para brindar información sobre el uso del bastón blanco, una herramienta que permite a las personas ciegas o con discapacidad visual desplazarse de manera autónoma por la vía pública.

Ezequiel Frías, persona ciega e instructor de la Municipalidad, destacó la importancia de concientizar a la comunidad sobre el uso del bastón blanco. “Hicimos esta caminata para poder concientizar y que las personas que ven no tengan temor de acercarse y ayudarnos para cruzar la calle o simplemente ser guías para indicar los lugares para evitar los obstáculos”, expresó.

Por su parte, Tania Saravia, del área municipal, recordó que los vecinos que necesiten folletería en sistema braille pueden acercarse a la oficina ubicada en avenida Paraguay 1240, en el ingreso al Centro Cívico Municipal, o comunicarse al 4160900, interno 1702.