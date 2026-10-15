Se inauguró el Primer Congreso de Artesanos del Fuego

El Mercado Artesanal de Salta, dependiente de la Secretaría de Cultura, y la Escuela de Educación Técnica Nº 3.101 “Dr. Joaquín Castellanos” impulsan de manera conjunta el Primer Congreso de Artesanos del Fuego, una propuesta que articula educación técnica y saberes artesanales para fortalecer la formación, el intercambio de experiencias y la valoración de los oficios tradicionales.

El encuentro tiene como sede el Mercado Artesanal de Salta y se llevará a cabo hasta el sábado 17 de octubre y constituye un espacio de aprendizaje y vinculación entre estudiantes, docentes y artesanos, poniendo en diálogo los conocimientos técnicos con los saberes transmitidos a través de las generaciones.

Durante la apertura, la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, destacó el valor de la artesanía como expresión de la identidad cultural y como puente entre el pasado, el presente y el futuro. Asimismo, felicitó a la Escuela Joaquín Castellanos por el trabajo que desarrolla en la formación técnica y valoró el aporte de los artesanos a la cultura salteña.

Por su parte, el director del Mercado Artesanal de Salta, Mario Luna, expresó su satisfacción por esta iniciativa compartida y señaló: “El Mercado es la casa de los artesanos, estamos muy contentos con esta articulación que muestra un Estado eficiente que colabora y trabaja en conjunto”.

La directora de la Escuela de Educación Técnica Nº 3.101, Romina Acosta, remarcó la importancia de la formación técnica como herramienta para brindar oportunidades a los jóvenes, desarrollar capacidades y construir posibilidades de inserción laboral y continuidad educativa.

De esta manera, ambas instituciones consolidan una propuesta de trabajo conjunto que reconoce a la artesanía como expresión cultural y actividad productiva, y promueve la transmisión de conocimientos, la innovación y el fortalecimiento de los oficios en las nuevas generaciones.

Además, participaron del acto inaugural la vicedirectora, Claudia Casimiro; el supervisor de Núcleo, Santiago Ledesma; docentes y talleristas.