La Escuela Municipal de Manejo acreditó a 2.471 alumnos de la cuarta convocatoria 2026

La Municipalidad de Salta, a través de la Escuela Municipal de Manejo, llevó adelante los días 13 y 14 de octubre las jornadas de acreditación presencial correspondientes a la cuarta convocatoria del ciclo 2026, en el Centro Cultural Dino Saluzzi.

De las 4.000 personas preinscriptas, un total de 3.960 cumplían con los requisitos establecidos y fueron habilitados para avanzar a la instancia presencial. Durante ambas jornadas, desarrolladas de 8 a 17, y mediante notificación previa, 2.471 personas se presentaron y completaron el proceso de acreditación.

Esta etapa resulta fundamental, ya que permite verificar la información declarada durante la inscripción digital mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI), corroborando principalmente los requisitos de edad y domicilio.

Asimismo, los aspirantes firman una declaración jurada de compromiso con el cursado y reciben información detallada sobre las distintas etapas del proceso formativo, a fin de que conozcan las exigencias y evalúen su disponibilidad para cumplirlas.

Durante la acreditación también se informa sobre las próximas instancias obligatorias, que comprenden el Curso de Educación Vial y el examen teórico. Además, se proporciona material de estudio para que los alumnos puedan comenzar a prepararse con anticipación.

Los vecinos destacaron que la Escuela Municipal de Manejo representa una oportunidad para aprender a conducir y que estos conocimientos son necesarios para desenvolverse en diferentes situaciones. Asimismo, agradecieron al municipio por la iniciativa.

Información importante para los preinscriptos

Desde la Escuela Municipal de Manejo se recuerda que, en algunos casos, las notificaciones de admisión pueden haber sido enviadas por correo electrónico en lugar de WhatsApp.

Por este motivo, se solicita a quienes se preinscribieron y no recibieron una comunicación por WhatsApp que revisen también su correo electrónico, incluida la carpeta de correo no deseado.

Aquellas personas que hayan recibido la notificación de admisión por correo electrónico podrán consultar su situación hasta el 20 de octubre a través del WhatsApp de la Escuela, al 387 505-3098, o de manera presencial en las siguientes oficinas:

*Oficina de Paseo Salta: de 8 a 17.

*Escuela Municipal de Manejo, Santa Fe 545: de 8 a 13.

La Escuela Municipal de Manejo continúa trabajando para garantizar un proceso de formación organizado, accesible y responsable, promoviendo la educación vial y la conducción segura entre los vecinos de la ciudad.