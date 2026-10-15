El IPV definió por sorteo público la ubicación de 132 departamentos en Pereyra Rozas

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) llevó a cabo el segundo sorteo de ubicación correspondiente al complejo habitacional del barrio Pereyra Rozas, en la ciudad de Salta. A través de este sorteo, 132 familias conocieron el número de torre y de departamento que les corresponde.

El acto se realizó con la presencia de la presidente del IPV, Laura Caballero y la participación de la Escribana adjunta de Gobierno, Laura Anna, que dio fe de la transparencia del procedimiento. Se transmitió en vivo por las redes sociales del organismo para que las familias pudieran seguirlo en vivo.

Sobre quienes participaron del sorteo Caballero explicó “son familias ya preadjudicadas que pertenecían a Grupos Especiales y otras que fueron cancelando sus cuentas de ahorro previo. Este es el segundo sorteo y tenemos previstos otros antes de fin de año para la ubicación de los departamentos de este programa que venimos desarrollando junto con la Provincia”, explicó la presidenta del IPV.

Quienes participaron del sorteo pueden consultar la ubicación de su departamento a través del sitio web del IPV. Asimismo, los sorteados serán convocados próximamente a una reunión donde le informarán sobre trámites administrativos a seguir, detalles del área financiera y de obras.

