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Se derrumbó el techo de una escuela y murieron 34 alumnos en Pakistán

Más de 30 personas resultaron heridas, seis de ellas están en estado crítico. Las autoridades anunciaron que se abrirá una investigación para esclarecer las causas.

Mundo

15 / 10 / 2026

 

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Un trágico accidente sacudió este jueves a la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, cuando el techo de una escuela se desplomó y provocó la muerte de 34 alumnos y un profesor.

El hecho dejó además a más de 30 personas heridas, de las cuales seis permanecen en estado crítico, según informaron desde el hospital Lady Reading de la ciudad.

El colapso ocurrió cuando un techo cedió y cayó sobre otro, aplastando el aula que se encontraba debajo y dejando a varios niños atrapados.

Los equipos de emergencia desplegaron 16 ambulancias y más de 60 rescatistas para asistir en el lugar, donde aún se teme que haya menores bajo los escombros.

El operativo de rescate y la reacción de la comunidad

Tras el accidente, padres y vecinos se congregaron en las inmediaciones de la escuela, preocupados por la suerte de los alumnos y docentes. Los equipos de rescate trabajaron durante horas para remover los restos del techo y buscar sobrevivientes, mientras las ambulancias trasladaban a los heridos a hospitales cercanos

Bilal Ahmad Faizi, portavoz de los servicios de rescate, detalló que el derrumbe se produjo cuando un techo colapsó sobre otro, lo que agravó la situación y complicó las tareas de rescate. La posibilidad de que haya más niños atrapados mantiene en vilo a la comunidad.

El jefe de la Policía de Peshawar, Saeed Ahmed, afirmó que el edificio presentaba deficiencias estructurales. El responsable policial también confirmó la detención del propietario de la escuela.

Por su parte, el gobernador de Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, pidió un informe detallado del accidente y ordenó esclarecer sus causas.

Condena oficial y antecedentes de derrumbes en Pakistán

El primer ministro Shehbaz Sharif expresó su “profunda tristeza y hondo pesar por la pérdida de vidas tan valiosas”, mientras que el presidente Asif Ali Zardari calificó el accidente como un “drama desgarrador”.

“En este momento de duelo, toda la nación comparte el dolor de las familias afectadas”, declaró en un comunicado aparte.

Las autoridades paquistaníes anunciaron que se abrirá una investigación para esclarecer las causas del derrumbe y determinar posibles responsabilidades. Además, se comprometieron a revisar el estado de otras escuelas para evitar nuevos incidentes.

Los derrumbes de techos y edificios son frecuentes en Pakistán, principalmente por la falta de controles y el uso de materiales deficientes.

En junio de este año, más de una decena de niños murieron tras el colapso de un centro de apoyo escolar en Lahore. En 2025, un edificio de cinco pisos se desplomó en el barrio de Lyari, en Karachi, dejando 27 muertos y 10 heridos.

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