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El Vaticano informó una “buena recuperación” del pulmón tras los estudios

Un nuevo boletín médico sobre la salud del papa León XIV informó este jueves que "la radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado". Así se informó este jueves en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde Sumo Pontífice fue sometido a una intervención quirúrgica.

Mundo

15 / 10 / 2026

 

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El nuevo parte fue difundido por la sala de prensa de la Santa Sede y a través del sitio oficial Vatican News.

Desde el Vaticano también informaron que el Sumpo Pontífice retornó a sus actividades cotidianas.

El nuevo parte fue difundido por la sala de prensa de la Santa Sede y a través del sitio oficial Vatican News, lleva la firma de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora y dice así: "Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los controles de rutina, cuyos resultados han sido normales".

Un nuevo boletín médico sobre la salud del papa León XIV informó este jueves que "la radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado".

Así se informó este jueves en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde Sumo Pontífice fue sometido a una intervención quirúrgica.

El nuevo parte fue difundido por la sala de prensa de la Santa Sede y a través del sitio oficial Vatican News, consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

El nuevo parte fue difundido por la sala de prensa de la Santa Sede y a través del sitio oficial Vatican News, lleva la firma de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora y dice así: "Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los controles de rutina, cuyos resultados han sido normales".

 

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