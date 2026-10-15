Más de 2.500 vecinos mejorarán su servicio de agua potable en Cerrillos

Aguas del Norte inauguró el nuevo pozo Villa Los Álamos, ubicado en la plaza Las Golondrinas de Cerrillos. Participaron el presidente del directorio de la empresa, Ignacio Jarsún; el gerente general, Juan Bazán; el intendente Enrique Borelli; y los legisladores Luis Albeza, Carlos Jorge y Gonzalo Caro.

La nueva fuente tiene una profundidad de 220 metros y una capacidad estimada de producción de 80 metros cúbicos de agua por hora. Su puesta en funcionamiento permitirá mejorar la presión y el abastecimiento en Villa Los Álamos, beneficiando de manera directa a unos 500 lotes, donde viven más de 2.500 personas.

“Estamos habilitando nuevas fuentes de abastecimiento en toda la provincia. Este es el trabajo que el gobernador Gustavo Sáenz nos pide por eso hoy ya son 46 los pozos que pusimos en funcionamiento para llevar soluciones concretas y mejorar el servicio de agua potable para los salteños”, destacó Jarsún durante la inauguración.

Por su parte Bazán destacó que la obra se enmarca dentro del plan estratégico de mejoras al sistema de agua potable en el cual la provincia trabaja con una mirada federal para revertir el servicio y llegar con soluciones que permitan optimizar y eficientizar el recurso hídrico disponible.

La obra además contempló nuevo equipamiento electromecánico, el sistema de cloración, la construcción de la casilla de comando, las cañerías de nexo y distintos empalmes para sectorizar las redes. También se realizaron tareas en el predio de la Escuela Nº 4319 Marcos Sastre.