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Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo

El club platense cuestionó la decisión del organismo sudamericano y pedirá una medida cautelar. El Pincha recibe esta noche a Flamengo por la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

Deportes

15 / 10 / 2026

 

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Estudiantes de La Plata anunció que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) luego de que la Conmebol rechazara la inscripción de Marcos Rojo para disputar la Copa Libertadores. La decisión llega justo antes de que el equipo platense enfrente a Flamengo, de Brasil, por una de las semifinales de ida del torneo.

A través de un comunicado oficial, el club expresó su disconformidad con la resolución y adelantó que solicitará una medida cautelar para intentar revertirla.

Los argumentos de Estudiantes

La institución sostuvo que el trámite para registrar al defensor se realizó conforme a las normas vigentes. Además, cuestionó el criterio de la Conmebol al señalar que, en situaciones anteriores, el organismo autorizó la inscripción de futbolistas cuyas solicitudes, según el club, estaban en condiciones idénticas.

“En este caso Conmebol debió haber aplicado idéntico criterio”, expresó Estudiantes en el texto difundido.

El camino hacia el TAS

Ante este escenario, el Pincha confirmó que llevará el reclamo ante el TAS, el tribunal internacional encargado de resolver disputas vinculadas con el deporte. El objetivo es conseguir una medida cautelar que permita revertir lo resuelto por el organismo sudamericano.

“Tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto”, concluyó el comunicado.

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