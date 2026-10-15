El Mountain Bike llega a la Fiesta Nacional del Deporte

La Municipalidad de Salta invita a toda la comunidad deportiva y al público en general a sumarse a una nueva atracción dentro de la Fiesta Nacional del Deporte: la carrera de Mountain Bike «Ala Delta».

Será una exigente cronoescalada diseñada para poner a prueba la resistencia, el ritmo y la determinación de cada participante en un entorno natural imponente.

Esta segunda edición, que forma parte del prestigioso Campeonato de Integración del Valle de Lerma, reunirá a 200 corredores que largarán de manera individual, enfrentándose directamente contra el reloj a lo largo de un desafiante circuito de 12 kilómetros.

La cita deportiva tendrá lugar el próximo sábado 5 de diciembre, iniciando las largadas a partir de las 15 horas, teniendo como punto cúlmine y meta la cima del imponente Cerro Ala Delta.

Las inscripciones ya se encuentran oficialmente abiertas para todos aquellos apasionados del pedal que se animen a conquistar la cumbre. Los interesados en participar pueden consultar las bases, categorías y completar su registro a través del sitio web oficial: fiestanacionaldeldeporte.com.ar