El Mountain Bike llega a la Fiesta Nacional del Deporte
En el marco del Campeonato de Integración del Valle de Lerma, la Ciudad de Salta suma una nueva prueba de fuego para los apasionados del ciclismo de montaña: un desafío de 12K cuesta arriba donde cada segundo cuenta. Se llevará a cabo el sábado 5 de diciembre y las inscripciones ya están abiertas.
Deportes
15 / 10 / 2026
La Municipalidad de Salta invita a toda la comunidad deportiva y al público en general a sumarse a una nueva atracción dentro de la Fiesta Nacional del Deporte: la carrera de Mountain Bike «Ala Delta».
Será una exigente cronoescalada diseñada para poner a prueba la resistencia, el ritmo y la determinación de cada participante en un entorno natural imponente.
Esta segunda edición, que forma parte del prestigioso Campeonato de Integración del Valle de Lerma, reunirá a 200 corredores que largarán de manera individual, enfrentándose directamente contra el reloj a lo largo de un desafiante circuito de 12 kilómetros.
La cita deportiva tendrá lugar el próximo sábado 5 de diciembre, iniciando las largadas a partir de las 15 horas, teniendo como punto cúlmine y meta la cima del imponente Cerro Ala Delta.
Las inscripciones ya se encuentran oficialmente abiertas para todos aquellos apasionados del pedal que se animen a conquistar la cumbre. Los interesados en participar pueden consultar las bases, categorías y completar su registro a través del sitio web oficial: fiestanacionaldeldeporte.com.ar