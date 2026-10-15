Copa Argentina en Salta: el estadio Martearena será sede de una de las semifinales

El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, anunció que Salta fue elegida para recibir una de las semifinales de la Copa Argentina 2026.

“Este 28 de octubre los salteños recibiremos una de las semifinales de Copa Argentina. Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán en el estadio Padre Ernesto Martearena. Se viene una gran fiesta del fútbol en La Linda”, afirmó Sáenz.

Se trata de un partido histórico para la provincia. Por primera vez en la historia, una de las semifinales del torneo más federal del fútbol argentino se disputará en Salta y el estadio Martearena será el epicentro del partido que definirá a un finalista de la Copa Argentina 2026. El encuentro se disputará el miércoles 28 de octubre, a las 21:15 horas.

Salta albergará así su quinto cotejo en lo que va del año, ya que el 11 de febrero se disputó el primero entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero, luego el 24 de febrero se jugó Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, mientras que el 8 de mayo por los 16avos de final jugaron San Martín de Tucumán frente a Banfield y por las mismas instancias del certamen nacional se vieron las caras River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata.

En julio pasado, la provincia vivió una noche histórica con el estadio colmado en el cruce entre River y Aldosivi, que culminó con victoria 3 a 1 del conjunto marplatense, con goles de Tomás Fernández y Nicolás Cordeiro.

Con esta designación, Salta se consolida como plaza central para eventos turísticos y deportivos de jerarquía nacional. Este tipo de eventos deportivos ponen a Salta como el principal eje de espectáculos deportivos de todo el norte y consolida el trabajo para recibir competiciones de alto voltaje y jerarquía.

La organización de esta semifinal ratifica la política deportiva impulsada por el Gobierno Provincial para posicionar a Salta como sede de grandes espectáculos, fortaleciendo el turismo, el movimiento económico y el desarrollo deportivo local.

Salta es considerada sede de los grandes eventos por su infraestructura, logística, hotelería y gastronomía, entre otros factores que marcan claramente que está a la altura de las exigencias y requisitos que requiere poder organizar shows y eventos de primer nivel.

Se espera que la provincia reciba a miles de tucumanos que coparán el estadio por su cercanía y a los hinchas de Platense que vendrán a apoyar a su equipo. El DT de Platense es Martín Palermo.

