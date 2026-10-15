La jefa del FMI dijo que confía en que la Argentina pagará su deuda

La jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró que confía en que la Argentina pagará de manera anticipada la deuda que mantiene con el organismo y cuyo vencimiento original está previsto para 2034.

“Serán como Grecia, pagarán por adelantado”, señaló la directora gerente del FMI durante una charla pública en Tailandia. Allí compartió escenario con el ministro de Economía, Luis Caputo, y representantes del país anfitrión, Grecia y Nigeria. Fue en el Debate sobre la economía global: forjando economías resilientes y dinámicas para el futuro.

“Te sorprenderás, sí. Eso ya está ocurriendo. Es un gran desafío para Argentina”, respondió Caputo inmediatamente después del pronóstico de Georgieva.

El guiño se dio en el contexto de una charla en la que Georgieva presentó como casos de éxito a Grecia y la Argentina: “Aprendieron la lección y pusieron la casa en orden”, resumió.

La jefa del FMI dijo que ambas naciones, y otras tantas, entendieron que “no se puede gastar continuamente más de lo que se tiene”.

Por su parte, Caputo repasó las cifras de recorte del gasto público, la desaceleración de la inflación -“todavía está alta”, admitió-, las reformas en marcha y la baja de impuestos, que prometió seguirá.

“Desde que el presidente Milei llegó al gobierno eliminamos 5 puntos de déficit fiscal en el primer mes de mandato, sin subir impuestos y bajando 30% el gasto público. Desafíamos el mito de que el equilibrio fiscal era políticamente impopular y la teoría de que esto fuera recesivo ya que bajamos la inflación y redujimos la pobreza con superávit comercial y superávit de cuenta corriente”, planteó.

Más adelante, prometió que seguirán “reduciendo el peso del Estado en la economía bajando impuestos, regulaciones para convertirnos en el país más libre. Tenemos inversiones comprometidas que nos harán crecer fuerte y eso generará más y mejor empleo”, manifestó.

Caputo insistió en que el presidente Javier Milei ganará las elecciones en 2027 y llamó a las empresas internacionales a invertir en la Argentina.

Ante una pregunta de la moderadora sobre qué le dice a los inversores que temen un cambio de rumbo político, indicó que la gente no volvería a votar para volver al pasado y a una hiperinflación.

“Yo les digo a las empresas que el mayor riesgo que corren es no invertir en la Argentina”, señaló Caputo.

El ministro agregó: “No tengo ninguna duda que vamos a seguir por este camino. Argentina será uno de los países con mejor performance en los próximos años”.

El mensaje de Luis Caputo a las empresas extranjeras para que inviertan en la Argentina

Durante el evento, Luis Caputo destacó que el país cuenta con recursos —los sectores estratégicos y minerales críticos— para enfrentar un escenario internacional adverso. “Al momento de invertir en nuestro país, me gusta decir que el mayor riesgo es que alguien no invierta en Argentina”, dijo.

Según Caputo, muchas empresas de todo el mundo están interesadas en invertir en la Argentina y le dan un voto de confianza al país.

“Estamos en conversaciones con grandes empresas tecnológicas para que inviertan en Argentina y también en minerales críticos. De esta manera, contamos con una cobertura natural en caso de que esta crisis externa continúe, ya que producimos todo lo que necesitan”, indicó Caputo.