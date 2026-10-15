Sáenz presentó Impulso Salta, un programa integral para fortalecer el turismo provincial

El gobernador Gustavo Sáenz, junto a la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, presentó Impulso Salta, un programa de Competitividad, Posicionamiento y Fomento Turístico que busca fortalecer la actividad y potenciar la llegada de visitantes durante la próxima temporada de verano.

La propuesta reúne obras para mejorar los atractivos y servicios turísticos, herramientas para estimular las reservas anticipadas y acciones de promoción destinadas a ampliar la presencia de Salta en los principales mercados. Se enmarca en una política de desarrollo que busca consolidar a la Provincia como un centro estratégico del turismo, la conectividad y las inversiones en el Noroeste Argentino.

Durante la presentación del programa, Sáenz destacó el valor estratégico del turismo para el crecimiento de la Provincia y reafirmó su compromiso con una política sostenida de inversiones, infraestructura y promoción.

Resaltó en este sentido la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y el privado, los equipos de los ministerios, los intendentes y los legisladores para avanzar en políticas destinadas a fortalecer el turismo provincial.

En este marco recordó que durante la pandemia el turismo fue uno de los sectores más golpeados y destacó el acompañamiento del Gobierno provincial mediante incentivos para ayudar a la actividad a recuperarse. “Hoy nos golpea la economía, la pandemia económica, y les dije a los ministros que había que buscar una forma de ayudar a este sector y trabajar juntos con ellos”, expresó.

Sáenz remarcó que quienes trabajan en la actividad turística conocen las necesidades y los problemas de cada región, por lo que consideró fundamental construir respuestas de manera conjunta. “Con este programa buscamos acompañar al sector turístico para que pueda mejorar su situación. El Estado va a estar presente, apoyándolos como corresponde y trabajando de manera conjunta”, subrayó.

El gobernador, además, destacó el potencial turístico de Salta y la calidez de su gente como atributos distintivos de la Provincia. “Tenemos el producto más lindo para promocionar como destino turístico: Salta la Linda, cuna de poetas y cantores”, manifestó, a la vez resaltó valores como la solidaridad, la empatía, la humildad y la sencillez de los salteños.

Al referirse al lanzamiento de Impulso Salta, el Gobernador explicó que la iniciativa se decidió priorizando las necesidades del sector y con el objetivo de ponerla en marcha antes del inicio de la temporada. En esa línea, sostuvo que el desafío es consolidar una actividad turística durante los 365 días del año, con propuestas que permitan fortalecer los meses tradicionalmente considerados de temporada baja.

Finalmente, Sáenz destacó el aporte que el turismo realizó al desarrollo de Salta y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de escuchar, atender y acompañar al sector. “El turismo le dio mucho a Salta. El turismo, las cámaras, los que trabajan en este rubro le dieron mucho a Salta y tienen mucho más para dar”, concluyó, convocando a seguir trabajando unidos para fortalecer la actividad

Tres ejes para impulsar el turismo

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó que Impulso Salta representa una decisión estratégica para fortalecer el desarrollo turístico provincial, promover inversiones y generar nuevas oportunidades de empleo. “Cuando hablamos de turismo, hablamos de trabajo, de inversiones, de oportunidades y del futuro de miles de familias salteñas”, expresó.

Explicó que el programa se estructura en tres ejes: Competitividad, Posicionamiento e Incentivo a la Demanda, orientados a mejorar la oferta turística, fortalecer la promoción y estimular las reservas y el consumo.

El primer eje contempla obras de infraestructura, la puesta en valor de atractivos, mejoras en la conectividad y herramientas de financiamiento para el sector privado. El segundo incluye campañas de promoción nacional e internacional, eventos deportivos, culturales y artísticos, y nuevas oportunidades de comercialización para los prestadores.

El tercer eje incorpora Pre-Salta, un programa para incentivar las reservas anticipadas y fortalecer la temporada de verano 2026-2027. La propuesta prevé un reintegro del 50% en crédito, con un tope de $150.000 por persona, para quienes contraten anticipadamente servicios turísticos adheridos. Las compras están previstas para fines de noviembre y principios de diciembre de 2026, para viajes entre el 4 de enero y el 5 de marzo de 2027. El crédito podrá utilizarse durante la estadía en gastronomía, excursiones, bodegas y otros servicios adheridos.

“Queremos invertir para ser más competitivos, promocionar para atraer más visitantes e incentivar el consumo para generar más actividad económica y más trabajo para todos los salteños”, sostuvo Arancibia.

Finalmente, la ministra agradeció el trabajo conjunto entre las distintas áreas del Gobierno Provincial, los municipios, las instituciones y el sector privado, y reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo la actividad turística. “Porque impulsar el turismo es impulsar el desarrollo de Salta”, concluyó.

Infraestructura, conectividad e inversión

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, destacó la inversión provincial en infraestructura turística, conectividad y puesta en valor del patrimonio, con obras como las del aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, el Centro de Convenciones de Cafayate, el Teleférico Ala Delta y el dique Cabra Corral. También mencionó las intervenciones viales destinadas a mejorar la integración regional y el acceso a los principales destinos.

“Para este Gobierno, el turismo es política de Estado”, afirmó y subrayó la importancia de sostener el trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, señaló que el turismo representa el 9% del PBI provincial y genera alrededor de 55.000 puestos de trabajo. Además, destacó que Salta cuenta con 21.255 plazas hoteleras, 515 establecimientos hoteleros y 202 agencias de viajes, y concentra el 45,5% del movimiento de pasajeros aéreos de la región Norte.

El funcionario remarcó que el desafío es sostener la demanda, mejorar la competitividad y promover un mayor consumo turístico para ampliar las oportunidades de desarrollo y empleo.

En tanto la secretaria de Turismo, Nadia Loza, presentó los principales proyectos que integran el programa, entre ellos el Santuario del Agua en las Salinas Grandes, la puesta en valor de atractivos de la Quebrada de las Conchas, los programas Miradores Conectados y Senderos de Salta, nuevas herramientas de financiamiento para emprendedores y municipios, y el Plan Selva de Montaña, destinado a potenciar el desarrollo turístico de 17 municipios del norte provincial. También detalló las acciones de promoción, comercialización y fortalecimiento de la Ruta del Vino de Salta.

La presentación del programa se realizó en la sede de UTHGRA y contó con la participación del vicegobernador Antonio Marocco, legisladores, intendentes, representantes de cámaras y asociaciones turísticas, empresarios, emprendedores y referentes de instituciones públicas, académicas y del sector privado



