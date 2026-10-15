Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitaron Seguridad

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, encabezó la misa de homenaje a las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro, que visitaron la sede del organismo provincial, por primera vez en la historia.

Durante la homilía, el capellán de la Policía de la Provincia, Carlos Dada hizo un llamado al cambio personal recibiendo a la imagen del Cristo Peregrino como un comensal en cada hogar, que permita encontrar el verdadero camino de la fe y de la esperanza.

Una vez finalizada la ceremonia, las imágenes recibieron el homenaje del personal del Ministerio de Seguridad, acompañados de los integrantes de la Catedral Basílica.

Participaron de la jornada, el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez, el subjefe de Policía, Guido Burgos, el subsecretario del Sistema de Emergencias 9-1-1, Norberto Mastrandrea, la directora del Centro de Coordinación Operativa (CCO), Gabriela Zapana, integrantes de la Secretaría de Seguridad, equipos técnicos, vecinos y comerciantes de la zona.