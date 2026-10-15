La concentración partió desde el Monumento 20 de Febrero, con la presencia de numerosos grupos de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes, además de agrupaciones partidarias que acompañaron la movilización.

La marcha tuvo como principales reclamos la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial para los trabajadores del sector y una mayor asignación de recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.

La protesta se desarrolló en el marco de una nueva convocatoria federal en defensa de la educación universitaria pública y en reclamo de respuestas a las demandas presupuestarias y salariales de las instituciones, de cara al Presupuesto 2027 que se debatirá en el Congreso.

Los reclamos por el financiamiento universitario

Lucero, representante de una columna independiente, explicó los motivos de su participación en la movilización y señaló las consecuencias de la falta de recursos para la comunidad universitaria. "Venimos a exigir por el financiamiento, nos está afectando en muchos ámbitos, en becas, en el comedor", expresó.

Además, convocó a mantener la participación en las protestas: "Espero que se sigan sumando a la lucha". En su mensaje, también cuestionó al Gobierno nacional y reclamó el cumplimiento de la normativa vigente. "Espero que este gobierno se termine pronto, que se vayan todos, pero por ahora que cumplan con la ley", manifestó.

Entre quienes participaron de la marcha estuvo Cecilia, quien se presentó como una ciudadana común y contó que asistió junto a sus hijas. La mujer vive en el campo y vinculó la defensa de la educación con las posibilidades de desarrollo de las nuevas generaciones y la producción de alimentos sanos.

"Soy una ciudadana común, venimos con mis hijas, vivimos en el campo, si no hay educación no se puede pensar que las nuevas generaciones puedan trabajar con alimentos sanos", sostuvo.

Cecilia llevaba un cartel con la consigna "Tierra para sembrar, educación para pensar". Además de acompañar el reclamo universitario, manifestó su rechazo a la Ley de Tierras.

La presencia del rector de la Unas

La movilización también contó con la presencia del rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, quien había anticipado que no iba a participar de la marcha. Sin embargo, finalmente asistió a la convocatoria.

Durante la marcha, varios manifestantes alzaron críticas para con la autoridad máxima de la UNSa, incluso se llegó a escuhar cantos en contra de su persona.

El final de la marcha en la Plaza 9 de Julio

La marcha universitaria se desarrolló pacíficamente en Salta, a diferencia de lo ocurrido en Buenos Aires, donde se registraron incidentes. Alrededor de las 19, las columnas de manifestantes ingresaron a la Plaza 9 de Julio, donde hicieron escuchar con más cánticos, pancartas y consignas en defensa de la educación pública.

El escenario ya estaba preparado sobre la calle Caseros, casi en la entrada del Cabildo, y desde allí referentes de la movilización y de distintos sectores comenzaron a tomar la palabra para expresar sus demandas.

"Por un salario digno, por el incremento de las becas, acá estamos", expresó una de las oradoras, al resumir los principales reclamos de la jornada.

Diego Maita, secretario general de Adiunsa, fue el moderador del tramo final y fue presentando a quienes subían al escenario.

Durante los discursos también hubo fuertes cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional y llamados a la sociedad para acompañar la protesta. Una de las mujeres mayores presentes sostuvo que es necesario respaldar la movilización porque, según expresó, se busca impedir que quienes tienen menos recursos puedan acceder a un título universitario. "Sin estudios, sin futuro, son brazos para la mano de obra barata", manifestó.

El Tribuno