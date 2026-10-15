Reynoso quedó detenido en Gendarmería tras quedar firme su condena por favorecer a Castedo

El exjuez federal de Orán Raúl Juan Reynoso quedó detenido este jueves por la tarde y fue alojado en el Escuadrón N° 45 “Salta” de Gendarmería Nacional, en Chachapoyas. La medida se concretó después de que la Corte Suprema dejara firme su condena a cinco años de prisión por favorecer al narcotraficante Delfín Castedo. Reynoso permanecerá transitoriamente en esa dependencia hasta que se consiga un cupo para su traslado a una cárcel federal. Su detención había sido ordenada por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, con la firma del juez Jorge Gamal Chamia, a pedido del fiscal general Carlos Martín Amad.

El representante del Ministerio Público Fiscal también solicitó unificar esa condena con la anterior de 13 años mediante la suma aritmética de las penas. De prosperar ese planteo, la pena única sería de 18 años de prisión.

La detención marca un cambio en la situación del exmagistrado. Tras el fallo de la Corte, conocido ayer, el tribunal dispuso ejecutar la sentencia: “Procédase a la inmediata detención de Raúl Juan Reynoso”, ordenó. La medida se hizo efectiva esta tarde y el exjuez quedó alojado bajo custodia de Gendarmería.

Pedido fiscal

Amad presentó el pedido este jueves, luego de que el máximo tribunal rechazara el recurso de queja de la defensa por falta de fundamentación autónoma. Esa decisión dejó firme la condena a cinco años por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión.

En su presentación, el fiscal recordó que la sentencia había mantenido a Reynoso en libertad hasta que adquiriera firmeza. Cumplida esa condición, solicitó su ejecución inmediata y el alojamiento del condenado en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.

El tribunal hizo lugar al pedido y ordenó oficiar a la Dirección Nacional del Régimen Correccional para que gestione un cupo en una unidad penitenciaria cercana al domicilio de Reynoso. Mientras se tramita ese alojamiento, dispuso su permanencia transitoria en Gendarmería.

Condena firme

La causa “Reynoso II” acreditó el pago de dádivas al entonces magistrado y la falsificación de un acta de indagatoria con la que se simuló la comparecencia de Castedo. Esa documentación dio apariencia de regularidad a un trámite que el verdadero imputado no había realizado.

El juicio terminó con condenas para Reynoso, Castedo y el abogado Luciano Ciscato. También se tuvo por probado que el exjuez exigió dinero al comerciante Pablo Elías Torres para autorizar el ingreso de mercaderías al país sorteando restricciones aduaneras.

Además de los cinco años de prisión, la sentencia impuso a Reynoso una multa de $90.000 e inhabilitación absoluta durante el término de la condena.

Los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la queja de la defensa. Con esa decisión quedó firme la sentencia que Casación había confirmado en junio de 2025.