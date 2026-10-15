Tras el firme reclamo de Sáenz, Nación convocó a reunión clave por los ramales C14 y C15

Durante el lanzamiento del programa turístico Impulso Salta en la sede de UTHGRA, el gobernador, Gustavo Sáenz, enfatizó la independencia institucional de la provincia frente a las decisiones tomadas a distancia: "Los salteños no vamos a poner un peso porque no nos corresponde; no podemos seguir dependiendo de gente de afuera para que decida si salimos a Bolivia y si tenemos nuestra salida al Pacífico por Socompa y por Chile".

Asimismo, remarcó que la gestión no dará un paso atrás en la defensa de los recursos regionales: "Cuando los intereses de los salteños son tocados, no hay partido político, dirigente nacional ni nadie que me calle ni que me diga lo que tengo que hacer".

La agenda de trabajo buscará alternativas y fondos de inversión para garantizar la operatividad integral de ambos ramales sin descuidar los intereses productivos, mineros y turísticos de los salteños.

La decisión responde a los pedidos de inversión realizados por el gobernador Sáenz junto con entidades empresarias y productivas de la provincia, que plantearon la necesidad de alcanzar una operatividad ferroviaria integral. El anuncio se produce en el contexto del proceso de Licitación Pública Nacional e Internacional convocado por el Gobierno nacional para la privatización y concesión por 50 años de las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, operadas hasta el momento por Belgrano Cargas y Logística S.A.