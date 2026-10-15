La Corte Suprema de Justicia dejó firme la segunda condena contra el exjuez Raúl Reynoso

La medida fue tomada tras rechazar el recurso de queja presentado por su defensa.

El exmagistrado fue hallado culpable de favorecer al narcotraficante Delfín Castedo.

La causa demostró que simuló una indagatoria para beneficiar al líder narco conocido como "El Patrón del Norte".

Además, el expediente probó exigencias ilegales de dinero a un comerciante local.

Ahora la Justicia deberá definir la unificación de sus penas y su situación legal.