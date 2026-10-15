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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

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La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

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Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

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Punto de Encuentro

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la segunda condena contra el exjuez Raúl Reynoso

El máximo tribunal argentino dejó firme la condena a cinco años de prisión contra el exjuez federal de Orán.

Salta Hoy

15 / 10 / 2026

 

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La medida fue tomada tras rechazar el recurso de queja presentado por su defensa. 

El exmagistrado fue hallado culpable de favorecer al narcotraficante Delfín Castedo. 

La causa demostró que simuló una indagatoria para beneficiar al líder narco conocido como "El Patrón del Norte". 

Además, el expediente probó exigencias ilegales de dinero a un comerciante local. 

Ahora la Justicia deberá definir la unificación de sus penas y su situación legal.

 

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