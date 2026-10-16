Estafa virtual en Metán: Le robaron $10 millones con una supuesta gestión del TelePASE
La víctima es un trabajador rural de Buenos Aires de 48 años quien reside en esa localidad del sur provincial.
Salta Hoy
16 / 10 / 2026
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El hombre buscaba adquirir el TelePase, el nuevo sistema obligatorio que se implementó en el peaje de Cabeza de Buey.
Según la denuncia, encontró una publicidad en Facebook y siguió un enlace a WhatsApp.
Un supuesto gestor le pidió ingresar a su cuenta bancaria y realizar transferencias.
Después de la llamada, advirtió que habían vaciado su billetera virtual y bloqueó su cuenta.
Desde la empresa Autovía del Noa, AUNOA, recomendaron comprar el TelePase solo en el sitio oficial www.TelePASE.com.ar. Nunca se debe utilizar en redes sociales.