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Estafa virtual en Metán: Le robaron $10 millones con una supuesta gestión del TelePASE

La víctima es un trabajador rural de Buenos Aires de 48 años quien reside en esa localidad del sur provincial.

Salta Hoy

16 / 10 / 2026

 

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El hombre buscaba adquirir el TelePase, el nuevo sistema obligatorio que se implementó en el peaje de Cabeza de Buey. 

Según la denuncia, encontró una publicidad en Facebook y siguió un enlace a WhatsApp. 

Un supuesto gestor le pidió ingresar a su cuenta bancaria y realizar transferencias. 

Después de la llamada, advirtió que habían vaciado su billetera virtual y bloqueó su cuenta. 

Desde la empresa Autovía del Noa, AUNOA, recomendaron comprar el TelePase solo en el sitio oficial www.TelePASE.com.ar. Nunca se debe utilizar en redes sociales. 


 

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