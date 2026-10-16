Estafa virtual en Metán: Le robaron $10 millones con una supuesta gestión del TelePASE

El hombre buscaba adquirir el TelePase, el nuevo sistema obligatorio que se implementó en el peaje de Cabeza de Buey.

Según la denuncia, encontró una publicidad en Facebook y siguió un enlace a WhatsApp.

Un supuesto gestor le pidió ingresar a su cuenta bancaria y realizar transferencias.

Después de la llamada, advirtió que habían vaciado su billetera virtual y bloqueó su cuenta.

Desde la empresa Autovía del Noa, AUNOA, recomendaron comprar el TelePase solo en el sitio oficial www.TelePASE.com.ar. Nunca se debe utilizar en redes sociales.



