Empresarios turísticos con grandes expectativas por el programa "Impulso Salta"
Por Radio Salta, Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo, indicó que "el programa está inspirado en el "Pre Viaje", que ya se sabe que dio muy buenos resultados, por lo que creemos que este también ayudará un montón".
Salta Hoy
16 / 10 / 2026
La propuesta prevé un reintegro del 50% en crédito, con un tope de $150.000 por persona, para quienes contraten anticipadamente servicios turísticos adheridos.
Las compras están previstas para fines de noviembre y principios de diciembre de 2026, para viajes entre el 4 de enero y el 5 de marzo de 2027.
El crédito podrá utilizarse durante la estadía en gastronomía, excursiones, bodegas y otros servicios adheridos.
Según los datos oficiales, Salta cuenta con 21.255 plazas hoteleras, 515 establecimientos hoteleros y 202 agencias de viajes, y concentra el 45,5% del movimiento de pasajeros aéreos de la región Norte.
Assaf manifestó que se espera la confirmación de la página o la vía para que los interesados puedan anotarse.
Expresó su satisfacción por el anuncio de varias obras en la provincia.
"El gobernador dijo que se realizarán obras como caminerías, baños y miradores en la Quebrada de las Conchas y la modernización del Centro de Convenciones de la Ciudad de Salta", recordó.