La propuesta prevé un reintegro del 50% en crédito, con un tope de $150.000 por persona, para quienes contraten anticipadamente servicios turísticos adheridos.

Las compras están previstas para fines de noviembre y principios de diciembre de 2026, para viajes entre el 4 de enero y el 5 de marzo de 2027.

El crédito podrá utilizarse durante la estadía en gastronomía, excursiones, bodegas y otros servicios adheridos.

Según los datos oficiales, Salta cuenta con 21.255 plazas hoteleras, 515 establecimientos hoteleros y 202 agencias de viajes, y concentra el 45,5% del movimiento de pasajeros aéreos de la región Norte.

Assaf manifestó que se espera la confirmación de la página o la vía para que los interesados puedan anotarse.

Expresó su satisfacción por el anuncio de varias obras en la provincia.

"El gobernador dijo que se realizarán obras como caminerías, baños y miradores en la Quebrada de las Conchas y la modernización del Centro de Convenciones de la Ciudad de Salta", recordó.