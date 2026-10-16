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Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

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La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

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Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Empresarios turísticos con grandes expectativas por el programa "Impulso Salta"

Por Radio Salta, Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo, indicó que "el programa está inspirado en el "Pre Viaje", que ya se sabe que dio muy buenos resultados, por lo que creemos que este también ayudará un montón".

Salta Hoy

16 / 10 / 2026

 

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La propuesta prevé un reintegro del 50% en crédito, con un tope de $150.000 por persona, para quienes contraten anticipadamente servicios turísticos adheridos. 

Las compras están previstas para fines de noviembre y principios de diciembre de 2026, para viajes entre el 4 de enero y el 5 de marzo de 2027. 

El crédito podrá utilizarse durante la estadía en gastronomía, excursiones, bodegas y otros servicios adheridos.

Según los datos oficiales, Salta cuenta con 21.255 plazas hoteleras, 515 establecimientos hoteleros y 202 agencias de viajes, y concentra el 45,5% del movimiento de pasajeros aéreos de la región Norte.

Assaf manifestó que se espera la confirmación de la página o la vía para que los interesados puedan anotarse.

Expresó su satisfacción por el anuncio de varias obras en la provincia.

"El gobernador dijo que se realizarán obras como caminerías, baños y miradores en la Quebrada de las Conchas y la modernización del Centro de Convenciones de la Ciudad de Salta", recordó.

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