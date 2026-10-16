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Chocaron un colectivo de Saeta y una camioneta en Barrio 25 de Mayo

El siniestro vial ocurrió esta mañana cerca de las 10:00 en la zona oeste de la ciudad. No hubo heridos.

Salta Hoy

16 / 10 / 2026

 

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Por causas que se investigan, la línea Atocha que transitaba con pasajeros chocó con una camioneta perteneciente a una empresa.

El impacto fue tan fuerte que dejó restos de plásticos sobre la calzada y daños visibles en el sector de las ruedas de la camioneta.

No se registraron heridos, aunque una ambulancia asistió al lugar de forma preventiva para brindar atención.

En la zona trabajaron la policía y personal de tránsito municipal para los peritajes y determinar responsabilidades. 

 


 

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