Salta será sede de una semifinal histórica de la Copa Argentina

El gobernador Gustavo Sáenz confirmó que Salta recibirá una semifinal de la Copa Argentina 2026.

El partido se jugará el miércoles 28 de octubre a las 21:15 horas.

Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán en el estadio Padre Ernesto Martearena.

Es la primera vez en la historia que una semifinal de este torneo se disputa en la provincia.

El encuentro será el quinto partido oficial de la Copa Argentina en Salta durante este año.

Se espera la llegada de miles de hinchas que impulsarán el turismo y la economía local.}