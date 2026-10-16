Se suspende el paro de la ADP: Dictan conciliación obligatoria en el conflicto docente

El gremio había llamado a huelga el 20, 21 y 22 de octubre reclamando por la actualización salarial, incentivo docente, titularización, cobertura de cargos y un serio cuestionamiento al servicio Médico Más Salud.

Sin embargo, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y ordenó a ADP suspender el paro docente en Salta

La audiencia será el jueves 22 de octubre a las 16:00 en la sede de la Subsecretaría.

En diálogo con Radio Salta, el secretario General de ADP, Fernando Mazzone, recordó que "las conciliaciones son un resorte del Gobierno".

El gremialista mencionó que el servicio de control médico de ausentismo Más Salud, maltrata a todos los empleados públicos, entre ellos los docentes.

Mazzone aseguró además que la persona que denunció la existencia de una "supuesta escuela fantasma" deberá enfrentar a la justicia por haberlo denunciado a él y su hija como supuestos miembros del cuestionado establecimiento.