Balance del Plan Güemes en Orán
Autoridades de distintas fuerzas de seguridad y organismos analizaron los objetivos del sistema, proyecciones y nuevas estrategias contra el narcotráfico.
Salta Hoy
16 / 10 / 2026
Autoridades de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, ARCA, Aduana, Migraciones, SENASA, el Centro de Inteligencia Criminal Regional Noroeste y la Policía de Salta analizaron los alcances y objetivos del Plan Güemes.
El encuentro -realizado en Orán- fue encabezado por el subsecretario de Intervención Federal, Martín Culatto.
Se analizaron las proyecciones a futuro y nuevas estrategias para la lucha contra el narcotráfico. Y se expuso diferentes requerimientos por parte de las autoridades.
Finalmente, se acordó una próxima reunión, donde además se plantearían acciones de mejoras en el Puesto de Control N° 28 de ruta nacional 50.