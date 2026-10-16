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Balance del Plan Güemes en Orán

Autoridades de distintas fuerzas de seguridad y organismos analizaron los objetivos del sistema, proyecciones y nuevas estrategias contra el narcotráfico.

Salta Hoy

16 / 10 / 2026

 

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Autoridades de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, ARCA, Aduana, Migraciones, SENASA, el Centro de Inteligencia Criminal Regional Noroeste y la Policía de Salta analizaron los alcances y objetivos del Plan Güemes.

El encuentro -realizado en Orán- fue encabezado por el subsecretario de Intervención Federal, Martín Culatto.

Se analizaron las proyecciones a futuro y nuevas estrategias para la lucha contra el narcotráfico. Y se expuso diferentes requerimientos por parte de las autoridades.

Finalmente, se acordó una próxima reunión, donde además se plantearían acciones de mejoras en el Puesto de Control N° 28 de ruta nacional 50.

 

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