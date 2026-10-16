Ferinoa: ¿cada día más cerca del regreso?

Aquella fue la 23º edición y tuvo lugar entre los días 9 y 16 de octubre de 2017 en el Centro de Convenciones de Salta.

"Luego de una larga pausa de 10 años, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para el regreso y en diciembre podríamos dar el anuncio", manifestó Javier Cerúsico, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Salta.

Por otro lado, Cerusico fue consultado sobre la licitación de los ramales de ferrocarril C-14 y C-15.

"Necesitamos que el tiempo de concesión sea de 4 años y no de 15, como se plantea ahora", expresó.

Cerúsico confirmó la existencia de varios privados interesados en la concesión de las vías.

“Necesitamos bajar los costos de traslado de nuestras cargas y así ser más competitivos”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio Exterior.