Los pro y los contra de los juegos en línea

El encuentro se desarrollará los días 14 y 15 de noviembre, con entrada libre y gratuita. Gálvez comentó los orígenes del evento.

En "Salta Gaming" habrá torneos y finales de competencias de videojuegos en vivo, con una edición especial destacada de Roblox.

Se sumarán concurso y desfile de cosplay. y espacios de Free Play, realidad virtual y exhibición de desarrolladores indie.

También estarán presentes varios creadores de contenido, influencers.

Además se realizarán sorteos interactivos en vivo a través de aplicación web.

El evento incluirá Talleres y capacitaciones con aval de UPATECO, además de la presentación de proyectos de la Hackathon Salta Gaming + IDEA.

Al abordar el tema de las adicciones a los juegos en línea, Gálvez resaltó la importancia del control de los padres para con sus hijos menores de edad.

"Es fundamental que a los chicos se les motive a realizar actividades al aire libre o a la lectura".

"Lo mejor es que los chicos encuentren el equilibrio, jueguen pero también que hagan deportes y otras actividades", indicó.

Gálvez volvió a insistir en el control parental sobre los diálogos o los contactos de sus hijos en los juegos en línea.

"Para prevenir grooming, o abusos sexuales, los padres deben estar pendientes de las personas con las que se conectan sus hijos", recomendó.