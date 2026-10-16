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Los pro y los contra de los juegos en línea

En la Usina Cultural se realizará "Salta Gaming" y esta mañana visitó los estudios de Radio Salta, Luciano Gálvez, organizador del evento.

Salta Hoy

16 / 10 / 2026

 

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El encuentro se desarrollará los días 14 y 15 de noviembre, con entrada libre y gratuita. Gálvez comentó los orígenes del evento.

En "Salta Gaming" habrá torneos y finales de competencias de videojuegos en vivo, con una edición especial destacada de Roblox. 

Se sumarán concurso y desfile de cosplay. y espacios de Free Play, realidad virtual y exhibición de desarrolladores indie. 

También estarán presentes varios creadores de contenido, influencers.

Además se realizarán sorteos interactivos en vivo a través de aplicación web. 

El evento incluirá Talleres y capacitaciones con aval de UPATECO, además de la presentación de proyectos de la Hackathon Salta Gaming + IDEA.

Al abordar el tema de las adicciones a los juegos en línea, Gálvez resaltó la importancia del control de los padres para con sus hijos menores de edad. 

"Es fundamental que a los chicos se les motive a realizar actividades al aire libre o a la lectura". 

"Lo mejor es que los chicos encuentren el equilibrio, jueguen pero también que hagan deportes y otras actividades", indicó.

Gálvez volvió a insistir en el control parental sobre los diálogos o los contactos de sus hijos en los juegos en línea.

"Para prevenir grooming, o abusos sexuales, los padres deben estar pendientes de las personas con las que se conectan sus hijos", recomendó.

 

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