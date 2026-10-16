El hospital San Bernardo incorporó un nuevo microscopio quirúrgico para Neurocirugía

El Hospital San Bernardo incorporó un nuevo microscopio quirúrgico para el Servicio de Neurocirugía, destinado a intervenciones de cráneo y columna que requieren un alto nivel de precisión. La adquisición, realizada con fondos propios de la institución, permitirá ampliar la disponibilidad de equipamiento y mejorar la organización de las cirugías de alta complejidad.

El equipo se utilizará en procedimientos vinculados con la extracción de tumores, patologías vasculares, enfermedades degenerativas y otras afecciones del sistema nervioso que requieren técnicas microquirúrgicas. Además, se suma al microscopio con el que ya cuenta el hospital y posibilitará programar intervenciones en simultáneo en distintos quirófanos.

La jefa del Servicio de Neurocirugía, Carolina Montenegro, destacó que, “es un equipo que venimos solicitando hace más de 20 años y que, gracias a la actual gerencia, pudimos incorporar. Es muy importante para el trabajo diario que se realiza en el Servicio y nos va a dotar de mayor versatilidad para mejorar la calidad de atención y seguridad de los pacientes”.

El microscopio quirúrgico es un instrumento óptico de alta precisión que proporciona una imagen ampliada, iluminada y tridimensional del campo operatorio. Esta tecnología permite visualizar con mayor detalle estructuras pequeñas y delicadas, como vasos sanguíneos, nervios y tejidos, durante las intervenciones.

Entre sus características, el nuevo equipamiento cuenta con un visor para ayudante que permite a otros profesionales observar directamente los procedimientos. Esta función también contribuye a la formación de residentes y futuros especialistas, al facilitar el aprendizaje mediante la observación de las intervenciones. Asimismo, permite acceder posteriormente a registros quirúrgicos con alta calidad de imagen para su análisis y utilización con fines formativos.