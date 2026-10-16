Salta participó del Encuentro Nacional de Innovación en Donación y Trasplante

Autoridades y profesionales de Salta participaron del Encuentro Nacional “Innovación y Nuevas Tecnologías en Donación y Trasplante”, realizado el 14 y 15 de octubre en el Centro Cultural de la Ciencia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La actividad reunió a referentes de distintas provincias para intercambiar experiencias y actualizar conocimientos vinculados con la procuración y el trasplante de órganos y tejidos.

En representación de CUCAI Salta participó su director, Luis María Canelada, mientras que por el Laboratorio Regional de Histocompatibilidad de Salta asistieron Enrique Bardi y Mariel Bibini.

El director de CUCAI, Luis Canelada destacó que, “la participación de los representantes salteños permite fortalecer los vínculos institucionales, intercambiar experiencias con equipos de todo el país y acceder a nuevos conocimientos y herramientas que contribuyan al desarrollo de la actividad trasplantológica en la provincia”.

El encuentro fue organizado por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y tuvo como propósito fortalecer la articulación entre los actores del sistema sanitario que intervienen en los procesos de donación y trasplante, para contribuir al acceso de los pacientes que se encuentran en lista de espera.

Durante las jornadas se abordaron temas relacionados con nuevos modelos de gestión hospitalaria, estrategias de procuración de órganos y tejidos, avances tecnológicos aplicados al trasplante, innovaciones en histocompatibilidad, donación pediátrica, inteligencia artificial y herramientas para optimizar los procesos de donación y trasplante.