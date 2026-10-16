Expo NOA Construye: oportunidades para invertir y desarrollar en Salta

La Municipalidad de Salta participará de Expo NOA Construye 2026, uno de los principales encuentros regionales vinculados a la construcción, el desarrollo inmobiliario, la planificación urbana y las inversiones. La actividad se desarrollará el jueves 22 y viernes 23 de octubre en el Centro de Convenciones, con la presencia de empresarios, desarrolladores, profesionales, inversores y referentes del sector público y privado.

En este espacio, el municipio dispondrá de un stand institucional destinado a brindar información, asesoramiento y atención al público, con el objetivo de dar a conocer las condiciones y oportunidades que ofrece actualmente la ciudad para impulsar nuevos proyectos.

Quienes se acerquen podrán consultar sobre la nueva normativa urbanística, los incentivos fiscales y los programas municipales vigentes, además de conocer las políticas públicas y acciones que se llevan adelante para acompañar el crecimiento de Salta, promover inversiones y avanzar hacia una ciudad más ordenada y planificada.

La participación municipal busca acercar información concreta a quienes tienen interés en desarrollar proyectos en la capital salteña, facilitar el acceso a las herramientas disponibles y fortalecer el vínculo entre el Estado, el sector privado y los distintos actores que intervienen en el desarrollo urbano.

El intendente Emiliano Durand participará del panel “El Estado como facilitador”, previsto para el viernes 23 de octubre, junto a los intendentes de San Lorenzo, Manuel Saravia, y de Cerrillos, Enrique Borelli, y al ministro de Infraestructura de la Provincia, Sergio Camacho. El espacio propone abordar el rol de los gobiernos en la generación de condiciones para el desarrollo y la concreción de proyectos.

La agenda general de Expo NOA Construye incluirá una exposición comercial, un congreso académico con conferencias y paneles, workshops técnicos y rondas de negocios, generando espacios de intercambio y vinculación para impulsar nuevas oportunidades en la región.

Inscripciones

Quienes deseen participar de Expo NOA Construye 2026 podrán consultar las opciones de inscripción, los costos y las condiciones de acceso a través del sitio oficial del evento. La acreditación permitirá acceder a las distintas propuestas previstas para ambas jornadas.

La inscripción se realiza en el siguiente enlace: https://eventos.amautta.com.ar/new2026/NOAConstruye/