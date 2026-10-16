Se instalaron nuevos paradores con iluminación solar en los barrios

La Municipalidad continúa con las obras de instalación de nuevos paradores para colectivos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y ofrecer espacios más seguros y confortables para los vecinos que utilizan el transporte público.

Los trabajos más recientes se están desarrollando en barrios como: Los Gremios, Scalabrini Ortíz, San Remo, El Parque, Círculo 3, El Milagro, Villa 20 de Junio, Villa Juanita, Villa Independencia, Intersindical, El Tribuno, Santa Ana. Ya se está trabajando en la instalación de paradores en zona norte y oeste.

Se trata de estructuras totalmente nuevas, todas cuentan con luces LED con panel solar, asientos y techos. Estas obras buscan brindar mayor protección y seguridad a quienes esperan el colectivo, resguardándolos de las inclemencias climáticas y generando espacios adecuados para una espera más cómoda.

Ya son más de 150 los refugios nuevos instalados por la Municipalidad de Salta, de los cuales 50 ya cuentan con luz solar, para brindar mayor seguridad.

Con estas acciones, la Municipalidad continúa invirtiendo en obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos y fortalecen la movilidad urbana, priorizando la seguridad y el bienestar de quienes utilizan diariamente los corredores de colectivos.