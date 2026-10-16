 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Seguridad trabajará de manera articulada con los referentes de mensajería y cadetería

Tras un encuentro encabezado por el Ministro de Seguridad, se acordó impulsar acciones que permitan potenciar herramientas y conocimientos en seguridad vial para cada trabajador del sector. Además, se profundizarán medidas preventivas para que desarrollen su labor de manera segura.

Salta Hoy

16 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, recibió al titular de la Asociación Sindical de Motociclistas y Mensajeros (Asimm), Carlos Cruz, con el objetivo de avanzar en diferentes temas relacionados con la actividad de mensajería y cadetería en la ciudad.

Durante la reunión, el ministro Avellaneda resaltó el trabajo preventivo que lleva adelante la Policía de la Provincia y sostuvo que se potenciará junto a los integrantes del sector acciones que permitan desalentar la comisión de delitos como el robo de motocicletas o de cascos y de esta manera generar condiciones más seguras para que desarrollen sus actividades.

También remarcó que se trabajará de forma conjunta con las autoridades de la Subsecretaría de Seguridad Vial y de la Dirección General de Seguridad Vial para articular clínicas de conducción de motocicletas destinadas a quienes trabajan como mensajeros y cadetes y fortalecer sus conocimientos viales.

Por su parte, Cruz agradeció la predisposición del ministro Avellaneda por escuchar las inquietudes y sugerencias planteadas desde el sector y calificó como muy positiva la reunión que permitirá avanzar en otras acciones orientadas a redoblar la seguridad de los trabajadores que tienen a la motocicleta como herramienta laboral.

Participaron de la reunión el director general de Seguridad, Darío Guzmán, y el director general de Investigaciones, Oscar Chocobar.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO