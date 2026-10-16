El Encuentro de Circo y Variedades cierra su 11° edición con una gran gala
Este domingo 18 de octubre, de 18 a 21 horas, el anfiteatro “Cuchi” Leguizamón del parque San Martín reunirá a artistas de distintos puntos del país en una gran función circense. La propuesta será con entrada libre y colaboración a la gorra.
Salta Hoy
16 / 10 / 2026
La Municipalidad de Salta acompaña e invita a vecinos y familias a disfrutar del gran show de circo que marcará el cierre del 11° Encuentro de Circo y Variedades de Salta.
La gala reunirá a artistas de distintos puntos del país en una jornada para celebrar el arte circense y compartir una tarde de espectáculos en el anfiteatro “Cuchi” Leguizamón del parque San Martín.
La función se realizará este domingo 18 de octubre, a partir de las 18 horas, con entrada libre y colaboración a la gorra. Una oportunidad para disfrutar en familia y despedir una nueva edición del encuentro.