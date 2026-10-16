El Encuentro de Circo y Variedades cierra su 11° edición con una gran gala

La Municipalidad de Salta acompaña e invita a vecinos y familias a disfrutar del gran show de circo que marcará el cierre del 11° Encuentro de Circo y Variedades de Salta.

La gala reunirá a artistas de distintos puntos del país en una jornada para celebrar el arte circense y compartir una tarde de espectáculos en el anfiteatro “Cuchi” Leguizamón del parque San Martín.

La función se realizará este domingo 18 de octubre, a partir de las 18 horas, con entrada libre y colaboración a la gorra. Una oportunidad para disfrutar en familia y despedir una nueva edición del encuentro.