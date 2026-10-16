Los turnos para el hospital Materno Infantil se gestionan a través de su página web

El Hospital Público Materno Infantil informa que la solicitud de turnos se realiza a través del chat disponible en su página web oficial, aonorte.gob.ar . La línea de WhatsApp que se utilizaba para este trámite fue dada de baja y ya no recibe mensajes.

Para solicitar un turno, se debe ingresar al sitio web desde un celular o una computadora, seleccionar el ícono del chat ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla y seguir las indicaciones. Es importante tener a mano una fotografía del DNI del paciente y, cuando corresponda, la derivación médica.

El chat atiende de lunes a viernes, de 8 a 14. Debido al volumen de consultas, que en ocasiones supera los 1000 mensajes diarios, las respuestas pueden demorar. Por ello, se solicita a las familias tener paciencia mientras se procesan los pedidos.

Quienes no cuenten con acceso a internet pueden gestionar su turno por vía telefónica, llamando al 0800-555-7755.

La modificación del canal de atención responde a cambios en la política de precios de Meta, empresa propietaria de WhatsApp, para el uso de la plataforma por parte de organizaciones. Tras casi tres años de funcionamiento, el nuevo esquema de costos llevó al hospital a trasladar la atención a un chat propio, sin costo adicional para los usuarios.

Durante los primeros días de la transición, la línea de WhatsApp respondía automáticamente y redirigía a las personas al sitio web. Esa etapa ya finalizó y actualmente las solicitudes deben canalizarse a través del chat de la página oficial o, para quienes no tengan conexión a internet, mediante la línea telefónica habilitada.