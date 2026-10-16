Bolivia y Chile: Un Nuevo Comienzo hacia la Cooperación

Bolivia y Chile abren una nueva etapa de diálogo bilateral, con la reactivación económica, el fortalecimiento del comercio y la cooperación como prioridades, afirmó hoy viernes el presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, al recibir a su homólogo chileno, José Antonio Kast, en una visita de Estado que calificó de "histórica".

Paz Pereira destacó que el encuentro representa una oportunidad para superar las diferencias que han marcado la relación entre ambos países y avanzar hacia una agenda orientada al desarrollo y la generación de oportunidades para sus ciudadanos.

"Después de 71 años, abrimos una nueva etapa de diálogo con una agenda que mira hacia el futuro: reactivar nuestras economías, fortalecer el comercio, impulsar el desarrollo y generar más oportunidades para nuestras naciones", escribió el mandatario boliviano en redes sociales.

Bolivia y Chile mantienen relaciones a nivel consular, sin embajadores desde la ruptura diplomática de 1978 por el fracaso de las negociaciones sobre una salida soberana boliviana al mar.

Ambos países acudieron a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en litigios sobre la obligación de negociar un acceso soberano al Pacífico, que en 2018 el tribunal descartó, y otro sobre las aguas del río Silala, cuya controversia concluyó en 2022 tras constatarse coincidencias entre las posiciones.

La visita de Gabriel Boric a La Paz —la primera de un presidente chileno en 71 años— y las declaraciones de Paz Pereira y del presidente chileno José Antonio Kast apuntan a un intento claro de poner la relación bilateral en una senda de cooperación

Paz Pereira remarcó que ambos países pueden construir un futuro de prosperidad y cooperación, y presentó el encuentro como una señal de la voluntad de avanzar hacia una relación bilateral centrada en objetivos compartidos

Por su lado, Kast instó a "construir juntos el futuro" durante la visita oficial a La Paz, que busca fortalecer la cooperación bilateral e impulsar acuerdos en comercio, integración, transporte y seguridad fronteriza

Tras arribar al aeropuerto internacional de El Alto, donde fue recibido con honores militares, Kast escribió en sus redes sociales: "Hoy, luego de 71 años, un presidente de Chile vuelve en visita oficial a La Paz. Comencemos a construir juntos el futuro de nuestras naciones"

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, que acompaña al mandatario, también destacó la posibilidad de avanzar hacia una relación de cooperación y desarrollo en beneficio de los ciudadanos de ambos países

La visita abre una oportunidad para explorar nuevas vías de entendimiento entre Bolivia y Chile, con el desafío de traducir las señales políticas de acercamiento en medidas concretas de cooperación económica, integración, transporte y seguridad fronteriza.

