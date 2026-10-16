La Selección argentina confirma amistosos ante Uruguay y Costa Rica

La Selección argentina ya tiene definidos sus próximos compromisos internacionales, que marcarán el comienzo de una nueva etapa en su historia. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este viernes que el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay y Costa Rica durante la fecha FIFA de noviembre, en los primeros encuentros del seleccionado tras la despedida de Lionel Messi.

Los dos amistosos se disputarán en territorio argentino y servirán para cerrar el calendario deportivo de 2026. El primero será el viernes 13 de noviembre ante Uruguay, en Buenos Aires, mientras que el segundo tendrá lugar el martes 17 frente a Costa Rica, en Córdoba. Por el momento, no se anunciaron oficialmente los estadios, los horarios ni los detalles de la venta de entradas.

La confirmación llega después de varias jornadas de incertidumbre sobre los rivales y las sedes. Finalmente, la AFA resolvió organizar ambos compromisos en el país, lo que permitirá que el público argentino acompañe al seleccionado en el inicio de un ciclo que tendrá como principal desafío aprender a competir sin el futbolista más influyente de su historia.

El primer desafío de la Argentina sin Lionel Messi

La fecha FIFA de noviembre tendrá un significado especial para la Albiceleste. Después de 21 años de trayectoria con la camiseta nacional, Lionel Messi se despidió del seleccionado en el amistoso frente a Benín, disputado en octubre.

Su salida representa el cierre de una etapa histórica y obliga al cuerpo técnico a profundizar una renovación que ya había comenzado en las últimas convocatorias. Scaloni deberá encontrar nuevas variantes ofensivas, fortalecer el funcionamiento colectivo y consolidar a los futbolistas que asumirán mayores responsabilidades dentro del equipo.

El entrenador reconoció la magnitud del desafío luego de la despedida del capitán. "La única manera de compensar su ausencia es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena", sostuvo. En ese sentido, también destacó la incorporación de jóvenes jugadores durante los compromisos recientes: "Han venido chicos nuevos, que nos han dado frescura, nos han dado cosas que no teníamos".

Argentina llegará a noviembre después de haber conseguido tres victorias en sus últimas presentaciones: superó 4-0 a Bolivia, goleó 7-0 a Burkina Faso y derrotó 3-0 a Benín. Sin embargo, el próximo desafío será diferente, especialmente por la exigencia que representa enfrentar a un rival sudamericano como Uruguay.

Uruguay, el primer rival de la nueva etapa

El estreno de la era pos-Messi será nada menos que ante Uruguay, en una nueva edición del clásico rioplatense. El encuentro se disputará el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires y será una de las principales pruebas para el equipo de Scaloni.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el estadio, La Bombonera aparece entre las alternativas para recibir el partido, junto con el Monumental.

El seleccionado uruguayo, conducido por Diego Forlán, también atraviesa un proceso de cambios después del Mundial. En sus últimas presentaciones perdió 3-1 frente a Japón, pero posteriormente consiguió dos victorias contundentes: 4-1 ante Corea del Sur y 6-1 frente a India.

Para Argentina, el encuentro permitirá evaluar el funcionamiento colectivo frente a un adversario de mayor exigencia y comenzar a establecer las bases futbolísticas de la nueva etapa.

Córdoba recibirá el último partido de Argentina en 2026

Cuatro días después del clásico frente a Uruguay, la Selección se trasladará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica, el martes 17 de noviembre. El estadio Mario Alberto Kempes surge como el principal candidato para albergar el encuentro, aunque la AFA todavía no oficializó el escenario.

El seleccionado centroamericano también atraviesa un período de renovación. En septiembre se produjo la salida del entrenador argentino Fernando "Bocha" Batista, después de seis encuentros al frente del equipo. En sus recientes compromisos por la Nations League de Concacaf, Costa Rica cayó 4-3 ante Curazao y 2-0 frente a Haití, pero posteriormente se recuperó con triunfos frente a Nicaragua, por 3-0, y Haití, por 2-0.

La presentación en Córdoba permitirá que la Selección vuelva a jugar en el interior del país y cerrará un año particularmente significativo para el fútbol argentino.

Las dudas de Scaloni para la convocatoria

Además de la necesidad de reorganizar el equipo sin Messi, el entrenador deberá resolver algunas situaciones vinculadas con la disponibilidad de sus futbolistas.

Una de las principales incógnitas pasa por Lautaro Martínez, quien sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo después de un partido con el Inter de Milán ante Brujas.

Aunque el club italiano no precisó oficialmente los tiempos de recuperación, las primeras estimaciones periodísticas señalaron una ausencia de entre cuatro y seis semanas, por lo que su participación en los amistosos de noviembre permanece en duda.

La convocatoria también permitirá conocer qué referentes continuarán formando parte del proceso y cuáles serán los jugadores jóvenes que tendrán nuevas oportunidades para consolidarse en el seleccionado.

El cierre de 2026 y la mirada puesta en el futuro

Los encuentros frente a Uruguay y Costa Rica serán las últimas presentaciones de Argentina en un año que estuvo marcado por el subcampeonato en el Mundial, tras la derrota frente a España en la final, y por la despedida de Lionel Messi.

Otro de los temas centrales será la continuidad de Lionel Scaloni, cuyo contrato con la AFA vence en diciembre. Si bien las conversaciones para extender su vínculo se encuentran encaminadas, todavía resta formalizar el acuerdo.

Después de noviembre, la próxima ventana internacional está prevista para el período comprendido entre el 22 y el 30 de marzo de 2027, mientras que en junio habrá una nueva oportunidad para disputar amistosos.