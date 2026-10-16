El Vaticano confirmó que el papa León XIV encabezará el Ángelus del domingo

El papa León XIV continúa con una evolución favorable luego de su intervención quirúrgica por un cáncer de pulmón. El pontífice celebró una misa en el Hospital Gemelli de Roma, agradeció al personal médico por los cuidados recibidos y encabezará públicamente durante el Ángelus del domingo.

El Vaticano publicó este viernes la primera fotografía del papa León XIV desde su operación. En la imagen, el líder de la Iglesia católica apareció vestido con una túnica verde mientras encabezaba una celebración religiosa en el décimo piso del Policlínico Gemelli, donde permanece internado.

La recuperación del pontífice continúa dentro de los parámetros previstos por los especialistas. Ante la evolución positiva de su cuadro clínico, la Santa Sede resolvió interrumpir este viernes la publicación del informe matutino que habitualmente detallaba cómo transcurrieron su descanso nocturno y su desayuno.

Durante la mañana, León XIV se sometió a nuevos estudios médicos, entre ellos análisis de sangre y una radiografía de tórax, cuyos resultados confirmaron "la mejora constante de su estado general". Además, continuó con las sesiones de fisioterapia respiratoria como parte del tratamiento posterior a la intervención.

Según la información proporcionada por el Vaticano, el proceso de recuperación postoperatoria también le permite desarrollar sus actividades habituales de manera autónoma, sin necesidad de asistencia para las tareas cotidianas.

El Vaticano prepara la participación del Papa en el Ángelus del domingo

Mientras continúa el seguimiento de su estado clínico, las autoridades del Vaticano analizan las condiciones necesarias para concretar una nueva aparición pública de León XIV, esta vez mediante una transmisión desde el hospital.

La intención es que el pontífice pueda dirigirse a los fieles y participar del Ángelus del domingo al mediodía, una de las celebraciones semanales más representativas de la Iglesia católica.

Sin embargo, la confirmación de esta actividad estará sujeta a la evolución de su estado de salud y a las indicaciones del equipo médico encargado de supervisar su recuperación.

Las expectativas sobre su reaparición aumentaron luego de que se observara a trabajadores del área de comunicación del Vaticano instalando cables y acondicionando equipos técnicos en el Hospital Gemelli, preparativos que podrían estar vinculados con una eventual transmisión de la oración dominical.

Fuente: Ámbito