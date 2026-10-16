Extienden la pesca deportiva con devolución en el río Bermejo durante octubre

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable emitió la Resolución Nº 821/2026, mediante la cual se autoriza a modificar con carácter excepcional y por única vez, el régimen establecido para el río Bermejo y sus afluentes por la Resolución Nº567/2026 y su Anexo I, autorizando la práctica de la pesca deportiva bajo la modalidad de devolución obligatoria. La medida estará vigente desde el 13 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2026 inclusive.

Durante ese período, todos los ejemplares capturados deberán ser devueltos de inmediato a su hábitat natural para preservar la fauna íctica, quedando estrictamente prohibida su extracción, retención, transporte o sacrificio.

Esta decisión atiende al pedido de comerciantes y sectores del rubro pesquero de Orán, cuyas actividades se vieron afectadas por las malas condiciones climáticas de agosto y septiembre. De esta manera, se busca apoyar la economía local cuidando al mismo tiempo los recursos naturales.

A partir del 2 de noviembre de 2026, comenzará a regir la veda total de pesca deportiva en el río Bermejo y sus afluentes, por lo que quedará prohibida cualquier actividad pesquera en la zona.