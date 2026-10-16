Alumnos de la EET N.º 3.137 crearon semáforos que leen el tráfico en tiempo real

Estudiantes de la Escuela de Educación Técnica (EET) Nº 3.137 "Martina Silva de Gurruchaga" presentaron un proyecto de semaforización inteligente que simula el funcionamiento de un agente de tránsito mediante la captura y el procesamiento de datos sobre la cantidad de vehículos que circulan.

A partir de la información obtenida, el sistema permite tomar decisiones sobre la habilitación de la luz verde, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y contribuir a la prevención de congestiones. Para ello, los estudiantes, junto con sus docentes, diseñaron y construyeron módulos que incorporan sensores, sistemas de señalización y automatismos, aplicando conocimientos propios de la especialidad electromecánica de la institución.

De manera complementaria, el equipo avanza en el desarrollo de una app para priorizar y agilizar la circulación de vehículos de emergencia, como las ambulancias.

Asimismo, el proyecto evidencia el valor de las prácticas educativas que vinculan la formación técnica con las necesidades de la comunidad y los desafíos tecnológicos y ambientales actuales.

Paralelamente, la comunidad educativa puso en funcionamiento un espacio destinado al desarrollo, la construcción y la presentación de proyectos tecnológicos y educativos, favoreciendo el aprendizaje práctico, la innovación y la articulación entre los conocimientos teóricos y su aplicación concreta.

La ministra de Educación y Cultura Cristina Fiore Viñuales visitó los talleres de la institución, donde los alumnos expusieron los proyectos educativos en los que participan e innovan. La funcionaria destacó el valor de la educación técnica en la provincia de Salta, el compromiso de docentes y estudiantes que mediante iniciativas pedagógicas persiguen objetivos que benefician su entorno.