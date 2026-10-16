Autoridades nacionales y provinciales evaluaron acciones para prevenir el contrabando

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el subsecretario de Intervención Federal, Martín Culatto, encabezaron una jornada destinada a la capacitación de las fuerzas de seguridad para prevenir el contrabando y fortalecer la lucha contra las organizaciones que operan en sectores de frontera.

En la apertura, el funcionario nacional reiteró el compromiso del Gobierno para llevar adelante todas las acciones que sean necesarias en territorio y sean cercanas a las cámaras empresariales que permitan profundizar la actualización de conocimientos a quienes llevan adelante los controles en rutas provinciales y nacionales y compartir experiencias, entendiendo que el contrabando es una problemática que hay que combatir con nuevas estrategias.

Por su parte, el ministro Avellaneda destacó el trabajo mancomunado que lleva adelante la Provincia con las fuerzas federales en el marco del Plan Güemes y subrayó que, dentro de la extensa frontera norte, es importante potenciar los procedimientos de fiscalización, incrementar las inspecciones y generar un marco de seguimiento constante a las medidas destinadas a la lucha contra el contrabando.

La jornada tuvo la participación del secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez, el jefe y el subjefe de Policía, Walter Toledo y Guido Burgos, el segundo jefe administrativo de Gendarmería Nacional Región IX, Carlos Zdunek, y en representación de la Fiscalía Federal de Salta, Roxana Gual. Acompañaron integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, Unidad Federal Salta, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, representantes de cámaras empresariales e invitados especiales.