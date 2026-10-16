Ya se notificaron más de 25 mil casos de síndrome gripal en Salta
En la última semana hubo 501 casos y los más afectados fueron los niños de 5 a 9 años. También se registraron casos de neumonía y bronquiolitis. Salud Pública informó sobre la situación de otras enfermedades.
Salta Hoy
16 / 10 / 2026
El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 39, comprendida entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre.
Virus respiratorios
En la última SE, en Salta se notificaron 501 casos de síndrome gripal, totalizando 25.317 positivos en lo que va del año. Los virus que circulan son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.
El rango etario más afectado en este periodo es el comprendido entre los 5 y 9 años, con 3863 casos, lo que representa el 15,3% del total. Seguido por los jóvenes de 25 a 34 años, con 3047 casos; y por los adolescentes de 10 a 14 años, con 3021 casos.
Además, hasta la SE 39, se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:
· Bronquiolitis en menores de 2 años: 130 casos – Acumulado: 6139
· Neumonía: 113 casos – Acumulado: 6692
· COVID-19: No hubo nuevos casos - Acumulado: 20
La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, dijo que, en la última semana epidemiológica, hubo 12 pacientes hospitalizados, de los cuales uno requirió internación en cuidados intensivos.
No se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.
Hepatitis Virales
No se registraron nuevos casos durante la SE 39. El acumulado anual es de 14 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.
De ellos, se han notificado 4 en el departamento Capital, 1 en Cafayate, 8 en San Martín y 1 en Rivadavia.
Actualmente hay 2 en estudio y 23 fueron descartados.
Enfermedades zoonóticas
· No hubo nuevos casos de araneismo en la última SE. Acumulado: 16 casos
· Se han notificado 17 nuevos casos de picadura de alacrán. El acumulado, en lo que va del año, es de 313 casos
· Hubo un nuevo caso de ofidismo, de la especie yarará. Acumulado: 58 casos
· Se han notificado 25 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 10 en el departamento Capital, 12 en Orán y 3 en San Martín. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 715 casos.
· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 2 casos
· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 28 casos
· No se notificaron nuevos casos de hidatidosis. Acumulado: 25 casos
· No se notificaron nuevos casos de hantavirosis. Acumulado: 21 casos
· No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso
· No hubo casos de psitacosis.
· No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos
Enfermedades inmunoprevenibles
· No se han notificado nuevos casos de coqueluche. Acumulado: 5 casos
· Se registraron 4 nuevos casos de varicela. El acumulado anual es de 364.
· Se ha notificado un nuevo caso de parotiditis. Acumulado: 13 casos
· No hubo casos de sarampión.
· No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.
· No se han confirmado nuevos casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 44 casos.
· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.
Enfermedades transmitidas por mosquitos
No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2026-2027.
Actualmente hay 89 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 69 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 18 están en estudio. Además, son 2 los probables.
Por otra parte, hasta la SE 39 se notificó 1 positivo para chikungunya en la provincia, en el departamento Orán con nexo epidemiológico en Bolivia.
Asimismo, se registraron 2 probables, uno en Pichanal y otro en Hipólito Yrigoyen, respectivamente.
Intoxicación por monóxido de carbono
En la última SE no se notificaron casos en la provincia. El acumulado es de 74, pertenecientes a los departamentos Capital, Cerrillos, La Candelaria y General Güemes.
Los rangos etarios más afectados son los niños, representando el 23,2% de los positivos; adultos de 25 a 34 años y adolescentes con el 20,5%.
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
· Se ha notificado un nuevo caso de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 20 casos.
· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 7 casos.
· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 3 casos.
· No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 12 casos
· No se notificaron nuevos casos de micosis profunda. Acumulado: 1 caso
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
· Salmonelosis: No se han notificado nuevos casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 29.
· Botulismo: No se registraron casos.
· Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 3
· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 1 caso
· Diarrea aguda: se registraron 888 casos en la SE 39. El acumulado de casos es de 41.726.