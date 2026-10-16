Tesla presentó su auto volador

Tesla volvió a sacudir a la industria automotriz con la presentación de la nueva generación del Roadster, un superdeportivo eléctrico que incorporó una de las características más llamativas de los últimos años: la capacidad de despegar brevemente del suelo y realizar maniobras en el aire. El vehículo fue presentado por Elon Musk durante un evento en Texas, donde mostró parte de su tecnología inspirada en el desarrollo aeroespacial de SpaceX.

Aunque la demostración generó repercusión internacional, el modelo todavía deberá superar diferentes etapas de desarrollo y homologación antes de llegar a los compradores. La compañía estima que las primeras entregas se concretarán en 2028, mientras que las reservas para las versiones destinadas a circular por la calle ya contemplan pagos de entre USD 50.000 y USD 250.000.

La variante más extrema, denominada Rocket, será diferente: tendrá capacidad para realizar maniobras aéreas y estará disponible exclusivamente por invitación. Además, no cuenta con autorización para circular por la vía pública.

Cuánto cuesta el Tesla Roadster

El nuevo Roadster tendrá tres configuraciones, con diferencias en sus prestaciones, equipamiento y posibilidades de uso. Según la información difundida sobre el lanzamiento, las reservas de las dos versiones convencionales se organizan de la siguiente manera:

Performance: requiere un pago de reserva de USD 50.000. Es la versión deportiva de dos plazas destinada al uso en carretera, con soluciones aerodinámicas para mejorar la adherencia.

Thrust: exige una reserva de USD 250.000. También tendrá dos asientos, pero incorporará propulsores de gas frío en la parte trasera para mejorar sus prestaciones de aceleración.

Rocket: será la versión más radical, con un solo asiento y propulsores distribuidos alrededor del vehículo para permitir elevaciones y movimientos en el aire. Su comercialización estará restringida a compradores invitados por Tesla.

Los importes corresponden a las reservas informadas para las versiones Performance y Thrust, no necesariamente al precio final de venta. El costo definitivo del vehículo todavía puede variar, ya que Tesla continúa trabajando en las características y configuraciones que ofrecerá.

La compañía tampoco garantiza una fecha concreta de entrega ni que todos los vehículos reservados lleguen efectivamente a sus compradores. Por eso, los pagos anticipados no deben interpretarse como una confirmación de disponibilidad inmediata.

Cómo funciona el auto que puede volar

Uno de los aspectos más sorprendentes del Roadster es su sistema de propulsión, que incorpora tecnología desarrollada en el ámbito aeroespacial. Durante la presentación en Texas, el vehículo recorrió una estructura inclinada, permaneció adherido a una superficie en posición invertida y posteriormente realizó una maniobra aérea antes de regresar al suelo.

La variante Rocket utiliza propulsores de gas frío, una tecnología que aprovecha la liberación de aire comprimido a alta presión para generar empuje sin recurrir a una combustión convencional. El sistema permite producir impulsos controlados para elevar el vehículo y modificar su posición durante las maniobras.

El deportivo también incorpora un sistema de succión que busca aumentar la adherencia al pavimento. Mediante ventiladores y soluciones aerodinámicas, el mecanismo genera una fuerza que mantiene el vehículo pegado a la superficie, incluso en situaciones extremas.

Esta combinación de tecnologías apunta a mejorar el comportamiento dinámico del automóvil y a llevar sus prestaciones más allá de las de un superdeportivo eléctrico convencional. Sin embargo, las capacidades exhibidas durante una demostración no implican que todas las funciones puedan utilizarse de manera segura y legal en condiciones habituales de circulación.