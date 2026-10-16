Definieron prioridades para el Presupuesto 2027 en el sur salteño

Intendentes y legisladores de los tres departamentos del sur salteño plantearon prioridades y necesidades para el Presupuesto 2027 durante una reunión realizada en Rosario de la Frontera junto a funcionarios de diferentes áreas del Gobierno, encabezados por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho. El encuentro de hoy fue el segundo convocado por el Ejecutivo para el diseño participativo y federal de las cuentas públicas para el próximo año.

“No venimos a presumir lo que hacemos, ustedes lo saben, venimos a escucharlos para unificar criterios y coordinar este esquema. Defendemos el proyecto provincial”, dijo Camacho, al marcar en este contexto las dificultades ante los recortes nacionales.



Las consultas regionales son una mecánica de trabajo impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz desde el inicio de su gestión. La ronda de consultas comenzó la semana pasada en Molinos, con representantes de los Valles Calchaquíes.



Además del intendente anfitrión Kuldeep Singh, participaron sus pares de El Potrero, Río Piedras, El Galpón, Metán, El Jardín, La Candelaria y El Tala, junto a diputados y senadores de los tres departamentos del sur provincial.

Al destacar el accionar federal del Gobierno, el jefe de Gabinete mencionó la decisión de garantizar a los municipios el piso de la coparticipación con base a febrero pasado, “para no dejarlos atados a la incertidumbre”. “Y lo podemos hacer -marcó- porque nuestra administración es sensata y ordenada, con cuentas equilibradas”.



Durante la jornada se puso el acento en obras de infraestructura, políticas públicas que respondan a las demandas sociales y herramientas para potenciar el desarrollo socioeconómico y la producción regional.



Este esquema de planificación, dijo Camacho, es posible “a través del diálogo continuo con los representantes elegidos por los vecinos. Así, la Provincia garantiza que los presupuestos sean el reflejo de una construcción colectiva”.

El jefe de Gabinete también puso el acento en la presencia del Estado provincial en toda la provincia.

Análisis

El intendente anfitrión indicó al inicio de la reunión que “se viene demostrando el federalismo y el trabajo por una Salta mejor”.

Los intendentes y legisladores tuvieron oportunidad de trabajar con los ministros de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; de Salud Pública, Federico Mangione; de Desarrollo Social, Mario Mimessi; de Educación y Cultura, Cristina Fiore; y los equipos técnicos de las diferentes áreas. Los acompañó el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés.

