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Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

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Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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El Gobierno nacional convocó a Salta a una reunión por los ramales ferroviarios C14 y C15

El encuentro se realizará la próxima semana con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El gobernador Gustavo Sáenz busca garantizar la operatividad integral de ambos ramales.

Salta Hoy

16 / 10 / 2026

 

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La decisión responde a los pedidos de inversión realizados por el propio gobernador junto con entidades empresarias y productivas de la provincia.

La agenda incluirá alternativas de inversión para la provincia. 

Sáenz defendió los intereses productivos, mineros y turísticos de Salta. 

El reclamo se da mientras Nación avanza con la concesión de varias líneas ferroviarias.


 

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