El Gobierno nacional convocó a Salta a una reunión por los ramales ferroviarios C14 y C15
El encuentro se realizará la próxima semana con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El gobernador Gustavo Sáenz busca garantizar la operatividad integral de ambos ramales.
Salta Hoy
16 / 10 / 2026
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La decisión responde a los pedidos de inversión realizados por el propio gobernador junto con entidades empresarias y productivas de la provincia.
La agenda incluirá alternativas de inversión para la provincia.
Sáenz defendió los intereses productivos, mineros y turísticos de Salta.
El reclamo se da mientras Nación avanza con la concesión de varias líneas ferroviarias.