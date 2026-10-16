El Gobierno nacional convocó a Salta a una reunión por los ramales ferroviarios C14 y C15

La decisión responde a los pedidos de inversión realizados por el propio gobernador junto con entidades empresarias y productivas de la provincia.

La agenda incluirá alternativas de inversión para la provincia.

Sáenz defendió los intereses productivos, mineros y turísticos de Salta.

El reclamo se da mientras Nación avanza con la concesión de varias líneas ferroviarias.



