El papa León XIV recibió el alta y regresará al Vaticano tras la operación pulmonar

El papa León XIV recibió el alta médica este sábado por la mañana y regresará al Vaticano, tras permanecer internado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde fue sometido a una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar.

La noticia fue confirmada por Vatican News, que informó que la decisión se tomó luego de evaluar los resultados de los análisis de sangre, una radiografía de tórax realizada durante la mañana y el estado clínico general del pontífice.

"Los médicos han dado de alta a León XIV basándose en los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y una evaluación de su estado clínico. Mañana, domingo 18 de octubre, rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Vaticano", precisaron.

Una recuperación favorable tras la cirugía

A sus 71 años, León XIV tuvo una evolución posoperatoria favorable después de la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. Según la información difundida, su recuperación superó las expectativas del equipo médico.

Durante los días de internación, el Papa caminó, realizó ejercicios de rehabilitación respiratoria y celebró misa en la sala del hospital. Además, mantuvo reuniones de trabajo, aunque permanecía bajo seguimiento médico.

La evolución permitió que los profesionales autorizaran su regreso al Vaticano, donde deberá continuar con los cuidados y controles correspondientes.

El domingo volverá a rezar el Ángelus en público

La Oficina de Prensa del Vaticano confirmó que este domingo 18 de octubre, al mediodía, León XIV rezará el Ángelus desde la ventana de sus aposentos papales.

Será su primera aparición pública tras la intervención quirúrgica y marcará un nuevo paso en su recuperación.

La actividad también permitirá observar cómo evoluciona el pontífice luego de la operación y de los días de internación.