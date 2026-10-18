Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra este domingo 18 de octubre

Este domingo 18 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina, una jornada en la que las familias se reúnen para homenajear a las madres y reconocer su papel en la crianza y la sociedad.

Aunque en muchos países la celebración tiene lugar en mayo, Argentina mantiene la tradición de octubre. La elección de la fecha tiene un origen religioso que, con el paso del tiempo, trascendió el ámbito de la Iglesia y se convirtió en una costumbre arraigada en la sociedad.

¿Cuál es el origen del Día de la Madre en octubre?

El antecedente de esta celebración se encuentra en la antigua festividad católica de la Maternidad de la Virgen María, que se conmemoraba cada 11 de octubre.

En 1931, el papa Pío XI instituyó esa festividad dedicada a María, madre de Jesús. En Argentina, la tradición tuvo su correlato durante el gobierno de facto de José Félix Uriburu, cuando se dispuso celebrar el Día de la Madre en un domingo cercano al 11 de octubre.

Con los años, la fecha quedó establecida en el tercer domingo de octubre, una modalidad que se mantiene hasta la actualidad. Por eso, el día del homenaje cambia de una edición a otra: en 2026, corresponde al domingo 18.

Si bien la elección original estuvo vinculada con la tradición católica, el festejo adquirió un significado más amplio. Los encuentros familiares, los regalos y los saludos se consolidaron como formas de expresar afecto y reconocimiento, independientemente de las creencias religiosas.

¿Cuándo se celebra el Día de la Madre en otros países?

El Día de la Madre no tiene una fecha universal. Mientras Argentina mantiene su tradición de octubre, numerosos países realizan el homenaje durante el segundo domingo de mayo.

Entre ellos se encuentran Brasil, Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos, Alemania, Australia y Japón. España, por su parte, lo celebra el primer domingo de mayo.

Esta diferencia convierte a octubre en una particularidad del calendario argentino, donde la celebración se sostiene desde hace generaciones.

El Día Mundial de las Madres y los Padres

Además del homenaje a las madres, existe una conmemoración internacional dedicada a reconocer la tarea de las familias: el Día Mundial de las Madres y los Padres, establecido por las Naciones Unidas y celebrado cada 1 de junio.

A diferencia del Día de la Madre argentino, esta fecha reconoce el papel de ambos progenitores en el cuidado, la protección y la educación de sus hijos.