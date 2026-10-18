Francia: más de 1.200 detenidos tras una jornada de protestas y disturbios

Una jornada de protestas y disturbios en Francia terminó con más de 1.200 personas detenidas en todo el país, tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos y daños en comercios y edificios públicos.

Según el balance oficial difundido por el ministro del Interior, Laurent Núñez, hasta la noche del sábado se habían registrado unos 1.200 arrestos. Además, 150 policías y gendarmes resultaron heridos durante los incidentes.

En el área metropolitana de París, las autoridades contabilizaron 855 detenciones hasta la mañana de este domingo. La Prefectura de Policía también informó que una persona murió tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, aunque no brindó detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

En la capital francesa, 13 policías y gendarmes y dos bomberos resultaron heridos. Las autoridades advirtieron, además, sobre la participación de grupos violentos que reunían entre 500 y más de 1.000 integrantes, y señalaron que los daños materiales fueron significativos.

Investigan los incidentes y buscan identificar a los responsables

Las autoridades francesas continuarán con las investigaciones durante los próximos días para determinar las responsabilidades por los hechos de violencia. Una de las principales medidas será el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y otros registros audiovisuales que permitan identificar a posibles involucrados.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, advirtió que quienes participaron en los actos violentos deberán responder por sus acciones y afrontar las consecuencias judiciales correspondientes.

Un incendio destruyó parte del Ayuntamiento de Limoges

Uno de los episodios más graves se registró en Limoges, donde un incendio provocó importantes daños en el Ayuntamiento, un edificio histórico del siglo XIX.

El prefecto del departamento de Haute-Vienne, Maurice Barate, confirmó que las llamas fueron controladas durante la mañana del domingo.

Por su parte, el alcalde, Guillaume Guérin, aseguró que el edificio había quedado prácticamente destruido. A pesar de los daños, indicó que los servicios municipales continuarían funcionando.