El mensaje del Chiqui Tapia al Dibu Martínez: “Vas a volver más fuerte que nunca”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, le envió un mensaje de apoyo a Emiliano “Dibu” Martínez tras la operación a la que fue sometido por una lesión en el maxilar.

A través de sus redes sociales, el dirigente compartió una fotografía junto al arquero de la Selección argentina y le deseó una pronta recuperación. Además, se mostró confiado en que el futbolista volverá a las canchas en su mejor nivel.

“Dibu querido, te deseo una pronta recuperación y todas las fuerzas del mundo”, escribió Tapia al comienzo de su publicación.

Luego, agregó: “Un abrazo enorme a la distancia” y destacó su confianza en la recuperación del guardameta: “No tengo dudas de que vas a volver más fuerte que nunca”.

El mensaje concluyó con una nueva muestra de respaldo al futbolista: “En todas con vos. Te quiero, gordo”.

Cómo fue la lesión del Dibu Martínez

Martínez sufrió la lesión durante el encuentro entre Chelsea y Everton, por la Premier League de Inglaterra, que terminó con una victoria por 2-0.

El arquero protagonizó un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite y quedó tendido sobre el césped durante varios minutos, visiblemente conmocionado por el impacto.

Aunque inicialmente se descartaron lesiones en el cuello y la espalda, los estudios médicos confirmaron una fractura en el maxilar que requirió una intervención quirúrgica en Liverpool.

Tras la operación, el propio Martínez agradeció los mensajes recibidos y confirmó que el procedimiento había salido bien. Según las previsiones, tendrá alrededor de 40 días de recuperación, por lo que permanecerá fuera de las canchas durante varias semanas.