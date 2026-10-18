El mensaje del Chiqui Tapia al Dibu Martínez: “Vas a volver más fuerte que nunca”
El presidente de la AFA le dedicó unas palabras al arquero de la Selección argentina, que fue operado por una fractura en el maxilar tras un choque durante el partido entre Chelsea y Everton. Tendrá alrededor de 40 días de recuperación y se perderá los próximos amistosos internacionales.
Deportes
18 / 10 / 2026
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, le envió un mensaje de apoyo a Emiliano “Dibu” Martínez tras la operación a la que fue sometido por una lesión en el maxilar.
A través de sus redes sociales, el dirigente compartió una fotografía junto al arquero de la Selección argentina y le deseó una pronta recuperación. Además, se mostró confiado en que el futbolista volverá a las canchas en su mejor nivel.
“Dibu querido, te deseo una pronta recuperación y todas las fuerzas del mundo”, escribió Tapia al comienzo de su publicación.
Luego, agregó: “Un abrazo enorme a la distancia” y destacó su confianza en la recuperación del guardameta: “No tengo dudas de que vas a volver más fuerte que nunca”.
El mensaje concluyó con una nueva muestra de respaldo al futbolista: “En todas con vos. Te quiero, gordo”.
Cómo fue la lesión del Dibu Martínez
Martínez sufrió la lesión durante el encuentro entre Chelsea y Everton, por la Premier League de Inglaterra, que terminó con una victoria por 2-0.
El arquero protagonizó un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite y quedó tendido sobre el césped durante varios minutos, visiblemente conmocionado por el impacto.
Aunque inicialmente se descartaron lesiones en el cuello y la espalda, los estudios médicos confirmaron una fractura en el maxilar que requirió una intervención quirúrgica en Liverpool.
Tras la operación, el propio Martínez agradeció los mensajes recibidos y confirmó que el procedimiento había salido bien. Según las previsiones, tendrá alrededor de 40 días de recuperación, por lo que permanecerá fuera de las canchas durante varias semanas.