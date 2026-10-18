El mensaje del Dibu Martínez tras la operación: “En unas semanas volvemos”

Emiliano “Dibu” Martínez llevó tranquilidad a sus seguidores después de ser operado por la lesión que sufrió el sábado durante el partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League de Inglaterra.

El arquero argentino publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde agradeció las muestras de apoyo y destacó el triunfo de su equipo por 2-0.

“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0”, escribió el guardameta, quien también anticipó su regreso con una frase optimista: “En unas semanas volvemos”.

Cómo fue la lesión del arquero argentino

La lesión se produjo durante el encuentro ante Everton, cuando Martínez protagonizó un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite.

El impacto le provocó una lesión ósea en el maxilar y obligó a los médicos a intervenirlo quirúrgicamente en Liverpool.