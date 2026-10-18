 imagen

EN VIVO 19:00 a 00:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

Toda la programación

El mensaje del Dibu Martínez tras la operación: “En unas semanas volvemos”

El arquero de la Selección argentina fue operado por una lesión ósea en el maxilar, tras un choque de cabezas durante el partido entre Chelsea y Everton. A través de sus redes sociales, agradeció los mensajes de apoyo y confirmó que la intervención salió bien.

Deportes

18 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Emiliano “Dibu” Martínez llevó tranquilidad a sus seguidores después de ser operado por la lesión que sufrió el sábado durante el partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League de Inglaterra.

El arquero argentino publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde agradeció las muestras de apoyo y destacó el triunfo de su equipo por 2-0.

“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0”, escribió el guardameta, quien también anticipó su regreso con una frase optimista: “En unas semanas volvemos”.

Cómo fue la lesión del arquero argentino

La lesión se produjo durante el encuentro ante Everton, cuando Martínez protagonizó un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite.

El impacto le provocó una lesión ósea en el maxilar y obligó a los médicos a intervenirlo quirúrgicamente en Liverpool.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO