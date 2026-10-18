Tragedia en Ecuador: un sacerdote murió aplastado por una cruz mientras daba misa

Una tragedia conmocionó a la comunidad católica de Ecuador luego de que un sacerdote muriera al ser golpeado por una cruz que se desprendió durante la celebración de una misa en Guayaquil.

La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor. El hecho ocurrió el sábado, mientras el religioso oficiaba la Eucaristía ante los fieles presentes y las personas que seguían la ceremonia por internet.

El momento quedó registrado en la transmisión en directo. En las imágenes se observa cómo la cruz de madera, instalada en la pared detrás del altar mayor, se desprende de su lugar y cae sobre el sacerdote mientras celebraba la misa.

Tras el impacto, los asistentes intentaron auxiliarlo. En la grabación también se escucha el pedido desesperado de una mujer entre los feligreses: “¡Padre, padre... llamen a una ambulancia!”.

La confirmación de la Iglesia

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento de Sánchez Molinari a través de un comunicado, en el que lo identificó como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, perteneciente a la Vicaría Centro.

La institución expresó su pesar por la muerte del sacerdote y manifestó su solidaridad con la familia redentorista, sus familiares y amigos.

En el documento, la Arquidiócesis señaló que el religioso “ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”.

Hasta el momento, el comunicado no precisó si Sánchez Molinari murió en el lugar del accidente o después de recibir asistencia médica. Tampoco se difundieron detalles sobre las causas del desprendimiento de la cruz ni sobre el sistema que la mantenía sujeta a la pared.