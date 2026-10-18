El papa León XIV reapareció tras su operación por cáncer de pulmón

El papa León XIV reapareció este domingo en público tras ser operado de un cáncer de pulmón y agradeció las muestras de apoyo que recibió durante su internación. Desde una ventana del tercer piso del Palacio Apostólico, saludó a más de 20.000 fieles, turistas y residentes que se congregaron en la Plaza de San Pedro.

A cinco días de la intervención quirúrgica, el Pontífice mostró un buen semblante y destacó el acompañamiento recibido durante su recuperación.

“Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días rezaron por mí. He sentido realmente vuestro apoyo. ¡Gracias!”, expresó. También dedicó unas palabras de reconocimiento a los médicos, enfermeros y trabajadores del Policlínico Gemelli, donde permaneció internado.

Además, señaló que la experiencia le permitió sentirse más cerca de quienes atraviesan problemas de salud y adelantó que retomará sus actividades de manera gradual.

Cómo evoluciona la salud del Papa

León XIV fue operado el martes 13 de octubre para extirpar un nódulo pulmonar. La intervención requirió la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho.

Aunque inicialmente se había previsto una recuperación hospitalaria de siete días, el Papa recibió el alta el sábado, después de que los análisis de sangre y una radiografía de tórax arrojaran resultados favorables.

Sin embargo, todavía se esperan los resultados de los estudios histológicos, que permitirán caracterizar el tumor y determinar si necesita algún tratamiento adicional.

Por el momento, no se confirmó si el Pontífice participará de la audiencia general del próximo miércoles. Sus compromisos habían sido suspendidos hasta el martes 20 de octubre para facilitar su recuperación.

Qué se sabe sobre su próxima visita a la Argentina

La evolución médica de León XIV también concentra la atención por su próxima gira por América Latina, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El cirujano que encabezó la operación, Stefano Margaritora, consideró que no existen motivos clínicos que impidan realizar el viaje internacional previsto para las próximas semanas. Según explicó, una recuperación física completa podría demandar alrededor de dos semanas después de la intervención.

No obstante, dentro del Vaticano todavía hay dudas sobre la intensidad del itinerario, que contempla 14 vuelos y cambios importantes de altitud y clima.

La llegada del Papa a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque la agenda podría modificarse para favorecer su recuperación. Entre las posibles alternativas se analiza eliminar la escala en Cusco, Perú, una ciudad situada a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Por ahora, no se anunció una modificación definitiva del recorrido. La evolución de su salud en los próximos días será clave para determinar si podrá cumplir con todas las actividades previstas.