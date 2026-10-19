La crisis europea y el escenario político nacional y salteño, según Julio Pizetti

Dijo que la crisis en Europa se originó en el déficit fiscal, los bajos salarios y un importante debilitamiento de la política sobre todo en Francia

Pizetti destacó tensiones por el gasto en inmigración y el envejecimiento poblacional que pone en riesgo los sistemas jubilatorios, todo en un contexto de reconfiguración geopolítica global.

Y no descartó el contagio a otros paises europeos

En cuanto al panorama político del año próximo en nuestro país, Pizetti mencionó con cautela que es prematuro hacer pronósticos a un año de las presidenciales debido a la volatilidad de la opinión pública.

Mencionó un desgaste en la imagen del presidente Javier Milei, pero advirtió que la oposición no logra articular un liderazgo único ni conectar con las demandas del electorado joven.